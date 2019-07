Polémica en EEUU por las ‘Feel better dolls’, unas muñecas negras diseñadas para darles una paliza

Polémica en el estado de Nueva Jersey (EEUU) por la venta en tiendas de una muñeca de color negro llamadas ‘Feel better dolls’ (muñecas para sentirse mejor) creadas como “método antiestrés” para ser golpeadas contra la pared por la empresa Harvey Hutter Co., según informa Sentinel Global News.

Las muñecas, que también llevan hilos de colores en la cabeza simulando ser unas rastas, incluyen una serie de instrucciones en la parte frontal: “Cuando las cosas no vayan bien y necesites golpear la pared y gritar, aquí tiene la ‘muñeca siéntete mejor’, sin la que no puedes adelante. Sólo tienes que sujetarla firmemente por las piernas y encontrar una pared para golpear la muñeca y mientras le das una paliza no olvides gritar ‘me siento mejor, me siento mejor'”.

And we thought having a Gollywog was a bad thing. These dolls are (were) sold in the USA. Purpose is to bash them against walls etc… to make you feel better. #moveovergollywog pic.twitter.com/kr4xMiqUVE — Bryan 🇳🇿 (@Kiwi__Patriot) July 28, 2019

Varios usuarios en redes sociales han denunciado los tintes racistas que tiene la muñeca y se preguntan cómo ha sido posible que algo así se pusiera a la venta en varias tiendas. Sobre la polémica se pronunció la representante de la ciudad estadounidense de Bayonne, Angela McKnight, que calificó a la muñeca de “ofensiva e inquietante a muchos niveles… claramente hace una representación inapropiada de una persona negra e insta a la gente a ‘darle una paliza’. En este distrito racismo no se tolerará”. Por su parte, el alcalde la ciudad, Jimmy Davis, las calificó de “insensibles” y señaló que “no toleraremos ningún símbolo de odio y división dentro de nuestra comunidad”.

Tras la oleada de críticas recibidas, las tiendas decidieron retirar las muñecas de sus estanterías y han pedido disculpas públicamente.

Harvey Hutter & Co. created a black-face "feel better" doll and were selling it at a Dollar Store in Bayonne. Thanks to Aeemblywoman Angela McKnight it has been pulled. I can't believe people are still this racist in 2019. I am disgusted. pic.twitter.com/j9XQhECSe2 — gabi 🌸 (@pheromonegodess) July 23, 2019