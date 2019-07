Rafael Pombriego (Fredica): “Vamos hacia el coche eléctrico, pero al diésel aún le queda recorrido”

El sector del automóvil no está pasando por su mejor momento. Las cifras de matriculaciones de vehículos en Canarias reflejan una caída, solo en el mes de junio, del 20,94% respecto al mismo mes del año anterior. Por desgracia, este retroceso en las ventas ya se está convirtiendo en crónico ya que lleva ocho meses en continua caída. Rafael Pombriego, presidente de la Federación Regional de Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias (Fredica) tiene claras cuáles son las causas de esta caída. Por un lado, la incertidumbre en torno al vehículo diésel y su continuidad y, en segundo lugar, al fuerte parón de las ventas a empresas de alquiler. Este mercado, conocido como canal RAC, retrocede en junio un 45,56%. La bajada del turismo, por tanto, también está teniendo efecto en este sector del automóvil, especialmente en el mercado del alquiler. Islas como Lanzarote o Fuerteventura, muy afectadas este verano por la bajada de turistas alemanes, están teniendo caídas en ventas que superan el 44% en turismos y que llegan al 75,61% en el caso de los coches de alquiler, solo en el mes de junio.

-No corren buenos tiempos para el sector del automóvil…

“Pues, no la verdad. Ya desde el primer trimestre del año 2018 ya se empezó a retroceder. En aquel momento es cierto que tenía su explicación por la normativa WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure ) que aplicaba un nuevo protocolo de medición de emisiones y consumos que hizo que una parte importantísima de las ventas se adelantaran al mes de agosto. Lo que hubo en este momento fue un efecto adelanto de compra. Pero sobre todo, en el último trimestre influyó el anuncio del Gobierno sobre la puesta en marcha de la normativa de la transición energética y del cambio climático que hizo encenderse todas las alarmas porque a pesar de que la norma habla de un periodo de aplicación largo: hasta el 2040 los diésel y el 2050 es la fecha tope de circulación de estos vehículos en España, el público, no sé muy bien porqué, no entendió bien este mensaje y esto produjo una paralización de las ventas muy importante porque se ha planteado una incertidumbre tremenda. Los usuarios no saben a qué atenerse y esto ha sido uno de los factores más determinantes para explicar la paralización del mercado”.

-Y paralelamente no suben las ventas de coches eléctricos.

“No, la verdad es que no. Se fomenta la entrada del coche eléctrico, pero no hay infraestructuras. Por lo tanto no es que hayan descendido las ventas porque han subido las de los coches eléctricos, sino que estas ventas se han reducido y las pocas que hay se han desviado a los vehículos de gasolina y a los híbridos”.

-Medidas como la de Madrid Central supongo que no ayudan…

“No. Los usuarios encima de las dudas que puedan tener por la normativa, además se plantean para qué se compran un coche si no pueden entrar en la ciudad. Por eso hemos pedido al Gobierno a nivel nacional que comunique de manera más contundente a la población que el régimen de transición será lento y que los motores térmicos, incluido el diésel tienen aun largo recorrido. ¡Vamos que en el periodo de aplicación de esta norma un usuario se puede comprar hasta tres coches!”.

-¿Y la caída del turismo? ¿Cómo les está afectando?

“El turismo ha caído por otras circunstancias y no nos ha afectado de manera directa pero sí indirecta. Las perspectivas para este verano no han sido las esperadas por los operadores. En cualquier caso esto era de esperar puesto que llevamos casi cinco años con cifras récords de visitantes, especialmente por el turismo prestado. Este boom que permitió que muchas empresas renovaran su flota de coches de alquiler, pues ahora, ante estas perspectivas se está parando”.

-¿Qué supone para su sector el segmento de coches de alquiler?

“Pues mucho. Para las Islas es determinante. Si usted coge el dato de España en conjunto se diluye, pero en Canarias este sector es una parte muy importante de las ventas. Supone casi el 20% de las ventas, por lo tanto, cualquier movimiento que se produzca en el sector del turismo se va a notar”.

-La verdad es que les ha coincidido en el tiempo, la caída del turismo y la incertidumbre con lo que va a pasar con los coches diésel, lo que retrae la compra.

“Sí. Ahora mismo estamos, por un lado con la fuerte incertidumbre sobre el futuro de los motores de combustión y la lenta implementación de los vehículos alternativos, fundamentalmente el vehículo eléctrico, que están generando grandes dudas entre los compradores que puede demorar su decisión de compra al no tener claro por cual tecnología optar. Y, por otro lado, tenemos a las empresas de los vehículos de alquiler que están retrasando la renovación de la flota. No obstante, tenemos la esperanza de que para este segundo semestre del año, una vez se terminen de configurar los Gobiernos autonómicos y nacional, se inicia una etapa de cierta tranquilidad en la que se puedan presentar datos positivos”.

–No hay que encender las alarmas por el momento.

“No, por el momento, habrá que esperar a que ver cómo evoluciona el verano y el último trimestre del año y que se lime esa caída acumulada del 10% de los últimos meses”.

-Pero la tendencia va encaminada hacia el coche eléctrico…

“De eso no hay ninguna duda. No sólo porque es lo que nos exige Europa sino porque los fabricantes tienen que irse adaptando a vender coches más limpios para no pasar los límites. Pero esto no va a ser de la noche a la mañana, será progresivo”.

–En este caso ustedes ya han hecho la tarea, pero también la tendrán que hacer las administraciones facilitando la llegada de los coches limpios y la implantación de los puntos limpios

“Las marcas están todas colaborando y están al día en todo lo que tiene que ver con este periodo de transición. La administración también está contribuyendo, es verdad, como por ejemplo con el IGIC tipo cero para los coches eléctricos, los coches híbridos por debajo de 110 gramos de emisiones de CO2 tampoco pagan el IGIC… En esto llamamos a la neutralidad tecnológica, porque hay coches térmicos que contaminan menos de esta cantidad y, sin embargo, pagan el IGIC. Lo que hay que mirar es que contaminen por debajo de esos niveles y a esos vehículos pues reducirle el IGIC. Por otra parte, también hay planes para ampliar la instalación de los puntos de recarga que es el talón de Aquiles del coche eléctrico porque la gente se piensa que se va a quedar sin batería en mitad de trayecto o que va a tener que ir a un punto y esperar al menos una hora para que se cargue el vehículo”.

–Pero esto no es así. Las baterías duran casi 600 kilómetros que no los recorremos en un día ni yendo tres veces al sur, y hay medidas, por ejemplo, de Endesa que te reduce la factura por la noche si instalas un punto de recarga.

“Las baterías tienen cada vez más autonomía y, sobre todo, en Canarias donde no hay grandes distancias, la carga te puede durar casi una semana. El problema que hay es con las comunidades de propietarios que, si bien es cierto que basta solo con la comunicación a la comunidad, la instalación eléctrica sí que es complicada. Además, no todo el mundo tiene plaza de garaje por lo que hay que contar con la instalación en la vía pública. También este tipo de vehículos tendrán un impacto en otros sectores como en el mundo del seguro con la llegada de los coches autónomos, y el de los talleres porque este tipo de coches salvo chapa y pintura no necesitarán revisiones de frenos. El mantenimiento será menor”.

–¿Los jóvenes se comprarán coches o preferirán a Uber?.

“Mire la gente joven hoy en día no se compra un coche porque no tiene capacidad económica para hacerlo. Un coche conlleva una inversión y un mantenimiento. Los usuarios, al final, tendrán más opciones donde escoger y eso siempre es positivo”.