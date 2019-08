Chelo García Cortés, tras su accidente en Sálvame, tendrá que someterse a una operación

Chelo García Cortés está teniendo muy mala suerte y es que ella misma lo dice. Todos los veranos sufre de algún accidente que le impide llevar un vida del todo normal. El año pasado, la colaboradora de Sálvame se cayó paseando a su perrita y se rompió un par de dientes. Este año, recién llegada de Supervivientes 2019, la periodista sufría una caída antes de iniciar su colaboración en el programa de las tardes de Telecinco, por la que tenía que ir a urgencias a que le pusieran más de veinte puntos en la pierna. Parece ser que las cosas no han ido a mejor y ha sido ella misma quien ha anunciado por Instagram la mala noticia de que tendrá que someterse a una operación.

“A veces las esperas se hacen eternas!!! De vuelta a casa y con días de baja… la herida se ha complicado un poquito y me tengo que operar la semana que viene” ha sido el texto que ha establecido en su publicación de Instagram y es que lo cierto es que la colaboradora tiene más que motivos para estar baja de ánimo. Una vez en España y habiendo hecho las paces con sus compañeros de programa, tiene la mala suerte de tener este fatídico accidente por el que tiene que estar en silla de ruedas.

A pesar de todo y como nos ha demostrado en Supervivientes, la colaboradora no se borra la sonrisa de su rostro y es que no puede tener más fortaleza que esa. Chelo García Cortés ha estado casi tres meses dando todo de sí en Honduras y ahora, tendrá que darlo igualmente para superar este pequeño bache por el que está pasando. Desde que regresó a España, no ha tenido fácil las relaciones con sus compañeros, pero tras explicar sus sentimientos en el plató, poco a poco ha ido recuperando el cariño de toda la gente y el equipo que trabaja con ella.