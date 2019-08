Críticas y halagos a la modelo Emily Ratajkowski por posar con pelo en las axilas

La reconocida modelo Emily Ratajkowski ha querido sumarse a la reivindicación del vello femenino en las axilas con una fotografía que no ha pasado desapercibida en las redes sociales. La joven estadounidense posó para Harper’s Bazaar’s, cuya revista ha querido publicar la imagen junto a un texto a favor del feminismo redactado por la propia Emily.

“En el último año de la universidad en UCLA, me inscribí en una clase de estudios de género con la que me obsesioné. Esta clase fue mi primera introducción a un montón de ideas a las que nunca había estado expuesta: la teoría ‘queer’, el concepto de sexualidad como una escala móvil y la importante distinción entre género y sexualidad […] Me sorprendió lo poco que entendía sobre género, y me hizo comenzar a examinar mi propia identidad como mujer”, sostiene la modelo.

Haciendo referencia a la depilación de la mujer, Emily asegura que “si decido afeitarme las axilas o dejarlas crecer, eso depende de mí. Para mí, el vello corporal es otra oportunidad para que las mujeres ejerzan su capacidad de elección, una elección basada en cómo quieren sentirse y sus asociaciones con tener o no tener vello corporal. Un día me gusta afeitarme, pero a veces dejo que mi vello crezca y eso es lo que me hace sentir sexy”.