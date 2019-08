Donald Trump sugiere lanzar bombas nucleares contra huracanes antes de que toquen tierra

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría preguntado en varias ocasiones a los responsables de seguridad nacional de su Gobierno que por qué no usaban bombas nucleares para neutralizar los huracanes antes de que tocaran tierra en su país, según han recogido hoy medios como The Guardian.

“Empiezan a formarse frente a las costas de África. Mientras se desplazan por el Atlántico arrojamos una bomba dentro del ojo y lo frenaría. ¿Por qué no podemos hacer eso?”. Esta sería la pregunta que el mandatario de la mayor potencia del mundo habría hecho en una reunión reciente a sus colaboradores, según una fuente anónima, a lo que el personal presente respondió que lo estudiarían.

No es la primera vez en la que Trump sugiere actuar en ese sentido. Ya en 2017 mencionó este método en otra reunión, aunque entonces no hizo referencia a que esa bomba fuera nuclear. En esta ocasión, la Casa Blanca no confirma la información.

Poco después de acceder al cargo, National Geographic publicaba una información en la que se explicaba con todo detalle por qué lanzar bombas nucleares a un huracán vulneraba el tratado de limitación de los ensayos nucleares con fines pacíficos de 1976, firmado entre los EE.UU. y la URSS.