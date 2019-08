Frank Blanco se despide de ‘Zapeando’ entre lágrimas

El presentador Frank Blanco, al frente del popular programa Zapeando de La Sexta desde 2013, se despidió este viernes de sus compañeros y de la audiencia en un emotivo momento entre lágrimas.

Tras un vídeo con sus mejores momentos en el espacio televisivo, Blanco rompió a llorar rodeado de sus compañeros, que le han rendido un emotivo homenaje: “Llevo despidiéndome un mes, pero me estoy dando cuenta de que se acaba. Esto no se repite, os lo he dicho tantas veces”

El pasado mes de julio el presentador anunció que no continuaría en el programa tras estos seis años de andadura. Su sustituto será el conocido cómico Dani Mateo, que se estrenará el próximo 2 de septiembre.