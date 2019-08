Indignante: dos policías a caballo llevan esposado y amarrado con una cuerda a un detenido

La imagen que ilustra esta noticia ha dado la vuelta al mundo por razones obvias. En ella podemos ver cómo dos agentes de la Policía de Galveston, Texas (Estados Unidos), trasladaron a un hombre negro, esposado y amarrado con una cuerda.

La indignación por esta escena se ha visto reflejada en la red, donde varios usuarios recuerdan que determinadas actitudes racistas -como esta- siguen formando parte de la sociedad estadounidense en pleno siglo XXI.

Así pues, el jefe del citado cuerpo policial salió al paso de la polémica y ha decidido pedir perdón al arrestado por hacerle pasar “una verguenza innecesaria”. El detenido entró en una propiedad privada sin permiso y ahora se encuentra en libertad bajo fianza.

En un comunicado, la Policía de Galveston indicó que se trata de “una técnica entrenada y la mejor práctica en algunos escenarios” y que los agentes en cuestión “no tenían malas intenciones”. A su vez, han asegurado que ya se han modificado procedimientos como este para “prevenir el uso de esta técnica”.

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH

— Adrienne Bell (@AdrBell) August 5, 2019