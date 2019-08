Jon, periodista orotavense en Irlanda: “La multiculturalidad te permite conocer historias increíbles”

Noruega, Islandia, Holanda, Hungría, Francia, Suiza, Austria, y por último, Irlanda. Jon Fernández no ha parado de viajar desde que empezó a estudiar en la Universidad de La Laguna (ULL). Su última escapada se produjo hace apenas dos meses, cuando se marchó a Irlanda gracias a una beca de inmersión lingüística. Ahora, este joven de 22 años ha cumplido uno de sus sueños al ejercer el periodismo en un medio local del condado irlandés de Cork.

-¿Por qué decidiste cambiar Tenerife por Irlanda?

“La verdad es que ocurrió todo por sorpresa. Descubrí una beca de la ULL, un programa de inmersión lingüística en el extranjero y vi que cumplía todos los requisitos para ir. Salí entre los 15 seleccionados y a las pocas semanas ya estaba en el avión rumbo a Cork. Se podría decir que fue como ir a la aventura; no conocía nada de Irlanda y todo fue muy rápido. Poco a poco fui descubriendo que allí había gente de mi entorno, como vecinos de La Orotava y amigos de amigos. Lo que nos unía a todos era el desconocimiento que teníamos del lugar, aunque al par de días nos adaptamos sin problemas”.

-¿Cómo fue el proceso de inmersión en ese nuevo entorno?

“Durante las primeras semanas tenía que acudir a un curso intensivo de inglés, pero aprovechaba como podía para conocer la ciudad y hacer turismo. Pude conocer la historia de Cork, el significado de su nombre (Condado Rebelde), caminar por sus calles y parques, visitar los pubs, conocer gente, y probar la comida local. Los festivos hacía actividades de mayor magnitud, como excursiones, caminatas, pequeños viajes, actividades sociales o culturales e incluso ir al cine, para poner a prueba mi nivel de inglés”.

-¿Cómo es trabajar para un medio de comunicación en Cork?

“Es como practicar el periodismo que ya conocía pero con la dificultad añadida del idioma. Trabajar en Corkbeo, que es como se llama el periódico local de Cork, me ha permitido acudir a muchos eventos, entre ellos una ‘Latin Party’ en la que pude entrevistar a otras personas extranjeras. Es todo muy enriquecedor, ¡uno ignora la de historias increíbles que pueden contarte otras personas”.

-¿Qué te ha parecido la gastronomía del país?

“En general lo que más he probado es la cerveza, la queridísima Guinness, aunque también he degustado algunos platos típicos como el guiso de ternera, que tiene una salsa muy curiosa, o los llamados ‘scones’, unos panecillos de frutas secas que van acompañados de mermelada y mantequilla, son el tesoro de muchos paladares. El problema es que todo es más caro que en Canarias, así que la mayoría de las veces me cocino mis propios platos o acabo visitando los lugares más económicos. Los Fish and Chips son muy populares y suelen estar bien para salir de un apuro de hambruna. También está la franquicia Wetherspoon, que tiene variedad de alimentos y precios razonables”.

-¿Y el clima? ¿Te ha costado adaptarte?

“Quizás ese es el mayor de los retos. Aún solo conozco cómo es el verano aquí, pero me gustaría saber cómo será pasar las navidades. El tiempo ahora mismo es muy bipolar, amenaza con cambiar en cualquier momento. En un mismo día puede hacer niebla y frío, luego despejarse y hacer calor, y por último, volver a llover. Aunque la mayoría de días llueve, eso es innegable, no ha sido una experiencia fría, la temperatura siempre ronda los 19 grados, nada que un estudiante de la ULL no pueda soportar”.

-¿Cómo es la personalidad de los irlandeses?

“Antes de venir aquí ya me habían advertido y lo he podido comprobar; los irlandeses se parecen mucho a los canarios. En general se respira muy buen rollo por aquí. Mis compañeros de trabajo, mis jefes o mis profesores han sido personas muy enérgicas, divertidas, alegres y con ganas de enseñar e incluso aprender de nuestra cultura. Hay que entender que están muy acostumbrados a recibir estudiantes de todo el mundo y eso se traduce en un recibimiento muy cercano. Son una gente muy cachonda, con un humor muy particular y que adora la fiesta”.

-¿Qué no pueden perderse los canarios que visiten el país?

“Deberán hacer la visita por zonas, porque Irlanda es enorme y está repleta de lugares que ver, conocer y visitar. Desde la misma Cork, con sus catedrales, ríos, mercados, pubs y calles, hasta el extenso Dublín, con sus míticas calles nocturnas como el Temple Bar o el impresionante Phoenix Park, donde tienes la oportunidad de interactuar con adorables ciervos. También recomiendo ver Galway, sobre todo el pueblito de Cobh y sus casas de colores, además de la gran catedral de San Colmán. En Killarney no pueden perderse el Parque Nacional… ¡solo en el sur de Irlanda hay una infinidad de lugares por ver!”.

-¿Dónde te ves en el futuro? ¿Continuarás en Irlanda o ya tienes pensado un nuevo destino?

“Entre mis amigos hablamos de visitar Escocia, aunque será meramente por diversión. Mi pareja y yo también estamos pensando en viajar a algún país en el que aún no hayamos estado. Hay quien dice que viajar es muy caro, pero creo que esto ya no es verdad. Las compañías de bajo coste permiten viajar a lugares fascinantes por precios ridículos. Además, ¡quién sabe qué oportunidades laborales pueden surgir cuando y donde menos te lo esperas!”