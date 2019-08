La vergonzosa celebración de los tres miembros de la ‘Manada de Bilbao’ al quedar en libertad

Seis jóvenes fueron detenidos el pasado viernes en Bilbao por la presunta violación de una chica de 18 años en un parque de la citada ciudad. Dos días después, ayer domingo, dos de ellos ingresaron en la cárcel de Basauri después de haber pasado a disposición judicial, mientras que los otros cuatro integrantes del grupo quedaron libres, si bien deben presentarse todos los días en el juzgado.

La indignación tomó la palabra, sobre todo, en las redes sociales, donde los usuarios aún no se creen la ‘celebración’ de tres de los cuatro liberados ante las cámaras de televisión que se congregaron en torno a ellos. “No f… agresivo. Habla chica. No chica, no f…”, dijo uno de ellos. “Buena fiesta. Agur”, manifestaron mientras se marcharon entre risas.