Los dos tuits con más ‘me gusta’ del incendio; vas a tener claro por qué

Con el corazón encogido siguen los canarios la evolución del incendio que devora Gran Canaria. Son este tipo de funestos acontecimientos los que acaban sacando lo mejor de cada uno. Los profesionales se juegan la vida para poner a salvo a los vecinos, sus animales y sus casas. Los voluntarios se dejan el alma colaborando en todo lo que se necesita. Los vecinos, empresarios y otros habitantes se deshacen en gestos de solidaridad llevando comida, colchones, agua, etc. Y los que por cualquier circunstancia no pueden hacer acto de presencia físico, inundan los chats de WhatsApp de sus amigos grancanarios y las redes sociales, de palabras de ánimo y apoyo. Este tuit es un claro ejemplo de ello. Una usuaria en Twitter quiere dejar patente su apoyo haciendo referencia que hoy los símbolos e íconos de Tenerife dejan paso y ceden su protagonismo a los de nuestros hermanos de Gran Canaria, como homenaje y gesto de apoyo. El tuit como no podía ser de otro manera, suma 2.200 me gustas.

Hoy en el cine se piden roscas, no cotufas. Hoy la Virgen de Candelaria sede su sitio a la Virgen del Pino. Hoy los blanquiazules van de amarillo. Hoy deja la Dorada y coge una Tropical.

Hoy, no hay un océano que separe, todos somos Gran Canaria.#IFValleseco #IFGranCanaria — Sauret (@mg_Sauret) August 18, 2019

Por otro lado, la lucha contra las llamas, según han informado esta mañana el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, se centró, fundamentalmente, durante la tarde y la noche de ayer en mantener a salvo los núcleos poblacionales. Ha sido gracias a ese proceder que, por el momento, se mantienen a salvo de las llamas. Un vecino de El Rincón de Tejeda escribe en Twitter cómo su casa, que puede verse en el vídeo que adjunta, se ha salvado. En las imágenes uno de los efectivos asignado a los trabajos de extinción narra como han pasado toda la noche luchando para salvar “las casas del pueblo de ahí. Lo conseguimos”. La entrega y la lucha de los profesionales también se celebra en las redes sociales, y el tuit suma ya 1.300 me gustas.