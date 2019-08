“Medio segundo más tarde lo habría atropellado”; el milagroso gesto de un piloto en un rally

Un espectador salió milagrosamente ileso después de que un coche de rally lograra esquivarlo después de que este cayera a la pista desde unos cinco metros de altura.

Ocurrió en el Rally de Alemania, justo cuando cubría el tramo el Citroën de Mads Ostberg. El hombre se encontraba en un pequeño muro desde donde perdió el equilibrió para caer, ante los gritos de miedo de otros aficionados al motor.

El piloto noruego tuvo la destreza necesaria para poder esquivarlo, pero lo cierto es que pasó muy cerca del hombre. “Estuve, posiblemente, a medio metro suyo. Creo que tuve suerte, porque si su caída hubiera sido medio segundo más tarde no tengo nada claro que pudiera haberlo esquivado. Fue solo una cuestión de tiempo”.

This man had a lucky escape. At the point where he fell, I was flat out over a high speed jump at approximately 150km/h! He fell into the raceline, but luckily I reacted quickly and avoided a fatal accident. ⚠️PLEASE STAY SAFE!⚠️

📸Vincent Petit pic.twitter.com/svjB65gDjj

— Mads Østberg (@MadsOstberg) August 23, 2019