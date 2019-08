Mueren en accidente de tráfico minutos después de haberse casado

Harley Joe Morgan, de 19 años, y Rhiannon Boudreaux Morgan, de 20 años, se casaron el pasado viernes, 23 de agosto, en el Condado de Orange, en Texas. Su caso era el de otra joven pareja que opta por contraer matrimonio antes de pensar en crear una familia, pero la fatalidad se cruzó en su camino.

Cuando abandonaban el juzgado en el que se habían casado, una camioneta que remolcaba un tractor se cruzó con el coche nupcial, provocando un fatal desenlace. Toda la caravana nupcial presenció lo ocurrido y, pese a los intentos por reanimarlos, Harley y Rhiannon acabaron por perder la vida.

“Solo llevaban casados cinco minutos”, aseguró la madre del novio a medios de comunicación de su país. Paradójicamente, el conductor de la camioneta resultó ileso, mientras que el juez que casó a la pareja fue, tristemente, el mismo que certificó su muerte.

A couple has been killed in an accident only minutes after getting married.

Harley Joe Morgan, 19, and Rhiannon Boudreaux Morgan, 20,… https://t.co/aBzzQiYzff pic.twitter.com/uDWLstaunh

— NetworkOfNews Ghana (@NofNews_Ghana) August 25, 2019