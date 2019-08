“No ayudáis a mi salud”: el presentador Jorge Fernández responde a las críticas en Instagram

El presentador Jorge Fernández ha confesado a sus seguidores de Instagram lo mal que lo ha pasado tras la considerable pérdida de peso que ha sufrido en el último año. Fernández, que presenta ‘La ruleta de la suerte’ en horario de mañana y que acaba de estrenar ‘El juego de los anillos’, publicó esta fotografía tras un entrenamiento.

“El objetivo de esta foto, sin filtros, donde no salgo ni guapo (que no es lo que me importa, pero para que veáis que es muy real), es que toda esa gente que por la calle me dice que qué flaco estoy, que a ver si como algo, que me invitan a un buen cocido, etc., vean realmente cómo soy y cómo estoy”, explicó Jorge Fernández.

“Es cierto que he perdido 8 o 9 kilos en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso ideal”, detalló. Al parecer, el presentador ha recibido críticas en los últimos días debido a su delgadez y ha querido explicarles que todo lo que le dicen “no ayuda mucho a la salud mental y a la preocupación”. “¡Al final del día creedme que llega a hartar!”, confesó.

“Por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir… De todas maneras, quería ‘dejaros tranquilos’ a los que os preocupáis tanto por mi delgadez”, ha sentenciado el presentador de La ruleta de la suerte.