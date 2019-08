Trump quiere comprar Groenlandia a Dinamarca. Ya compró Estados Unidos Alaska a los rusos por algo más de siete millones de dólares, en el siglo XIX. Y a España le compró La Florida y creo que también Puerto Rico. Los norteamericanos se pasan la vida comprando tierras, pero Trump lidera América como un empresario, no como un presidente. Y eso no es bueno. La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, está muy mosqueada porque, además, el irracional de Trump le ha suspendido un viaje que tenía previsto a su país, como pataleta. Qué lástima que los demócratas americanos no tengan a un líder capaz de enfrentarse a este empresario republicano que no hace sino armar líos con todo el mundo; los principales, con China. Lo peor es que, con esta actitud, la economía USA no se resiente, sino que crece, y que la popularidad de Trump no baja hasta límites de hacerlo caer en los próximos comicios. La tragedia es que parece previsible que vuelva a ganar. Comprando Groenlandia, América controlaría del todo el Atlántico Norte, con la mayor isla del mundo, en la que viven 56.000 personas, con el 77% de su enorme territorio cubierto de hielo. En Groenlandia hay de todo, desde petróleo a minería, muchos de cuyos recursos están sin explotar. Pero como territorio estratégico lo es todo. Y a Trump se le ha ocurrido comprar la isla, como quien compra el rascacielos de la Quinta Avenida neoyorquina, donde tiene sus oficinas, en cuyo bar de la entrada yo siempre tomaba café, al fresco de su cascada plana, bellísima. Tenía que haberlo dejado para siempre en la puerta giratoria del hotel Plaza, cuando la trabé para gastar una broma a mi amiga Fátima, que quedó encerrada en el cubículo con Trump, ante la consternación de sus guardaespaldas. Qué tiempos.