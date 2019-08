Un pasajero consigue aterrizar un avión después de que el piloto se desmayara

Un avión de la compañía Jet2, que había despegado del aeropuerto de Manchester, en el Reino Unido, con destino a Madeira, tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Oporto debido al desmayo de su piloto. Un pasajero, que resultó ser piloto de Jet2 de vacaciones, ayudó a la maniobra de aterrizaje.

Uno de los pasajeros indicó que “anunciaron que había habido un incidente en el vuelo y otro piloto de Jet2 que estaba de vacaciones salió de la parte trasera del avión. Ofreció sus servicios a la tripulación y entró en la cabina. No salió hasta que ayudó al piloto a bajar del avión cuando aterrizamos”.

We would like to apologise to customers travelling on #LS765 from #Manchester to Funchal, #Madeira which has diverted into Porto, #Portugal due to an onboard medical situation. We are working to get you on your way ASAP. Please see our agents ‘Portway’ at Gate 2 for more info. Tx

