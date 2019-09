Detienen al menos a cuatro policías nacionales en el Puerto de la Cruz

Al menos cuatro policías nacionales fueron detenidos ayer en el Puerto de la Cruz en el marco de una investigación interna, según la información contrastada a través de vías extraoficiales y que las autoridades declinaron comentar, si bien no desmintieron la misma. Al parecer, podría haber un quinto funcionario del Cuerpo Nacional de Policía implicado en este asunto, pero al cierre de esta edición no había trascendido si, finalmente, se produjo esa nueva detención en un operativo llevado con el sigilo propio de un caso como el que nos ocupa. Fue un equipo de la Unidad de Asuntos Internos, adscrita a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el que se desplazó expresamente desde Madrid para practicar durante la mañana de ayer martes las referidas detenciones, que se llevaron a cabo sin incidencias relevantes. A pesar de la lógica opacidad informativa que rodea a este servicio, por otra parte lógica dado que la investigación no ha sido dada por concluida, sí ha trascendido que los cuatro policías implicados están adscritos a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el Puerto de la Cruz, y que su principal cometido era la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

Tras llevarse a cabo las detenciones en la referida localidad turística del Norte de Tenerife, los funcionarios en cuestión fueron trasladados hasta una comisaría de Santa Cruz de Tenerife, concretamente la ubicada en la avenida del Tres de Mayo. Como cualquier detención preventiva, no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, nunca superará el plazo máximo de setenta y dos horas, tras el cual los detenidos deberán ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial competente. Sea como fuere, durante el día de ayer se les tomó declaración y se practicaron algunos registros domiciliarios. En principio, la acusación puede versar sobre la presunta comisión de los delitos de Omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y tráfico de drogas.