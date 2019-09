El Gobierno canario asegura que el descuento del 75% para residentes “no está en cuestión”

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha asegurado este jueves que el descuento del 75% para residentes en los vuelos entre Canarias y la Península “no está en cuestión” y en todo caso, si pensara “restringir”, ha precisado que el Ejecutivo lo “impedirá”.

“No lo vamos a aceptar”, ha afirmado en la rueda de prensa celebrada después del Consejo de Gobierno al ser cuestionado por el incremento de los precios en un 20% de media detectado por el Ministerio de Fomento.

Pérez ha comentado que aunque las aerolíneas han comunicado al Ejecutivo canario que los precios no se han incrementado –hubo una reunión esta semana con representantes de Iberia Express y Vueling–, “los usuarios se siguen quejando”, a lo que une su propia percepción personal de que han aumentado.

En esa línea, ha comentado que ya han pedido todos los datos al Ministerio de Fomento y tampoco se oponen desde Canarias a que se hagan “todos los estudios que quieran” porque es “razonable” que una institución pública quiera saber como funciona el descuento y si no está afectando al sistema en su conjunto y “deteriora” la libre competencia. “Cuantos más datos mejor”, ha precisado.

Pérez se ha mostrado convencido de que retocar el descuento “no va a pasar” peor en todo caso, ha comentado que la actitud del Gobierno de Canarias no es la de “estar en frente” si no ser constructivos par que los derechos de los canarios no se pudieran ver mermados.

En todo caso, ha apuntado que el Gobierno de Canarias tiene mecanismos para intervenir en el proceso pues a través del nuevo Estatuto de Autonomía, tiene sus propias competencias para “vigilar” si se cumplen las medidas legales en el mercado aéreo, como hace la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) en el ámbito estatal.

OSP O PRECIOS DE REFERENCIA

Incluso, ha comentado que hay otras alternativas para regular el mercado aéreo como la implantación de una Obligación de Servicio Público (OSP) o fijar precios de referencia, opciones que por ahora no están sobre la mesa.

Pérez tampoco se ha opuesto al estudio que pretende acometer el Ministerio, a través de Hacienda, para saber cuántos viajes realizan las personas de rentas económicas más altas.

“No es un disparate”, ha indicado, abriendo la puerta a que pudiera retirarse la bonificación a los vuelos de primera clase, si bien esta medida tendría “poco incidencia” porque cada vez hay menos asientos de esas características.