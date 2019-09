Enrique Arriaga: “Prevemos que el tranvía llegue a Los Rodeos en tres años”

El consejero insular de Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga, adelantó ayer a DIARIO DE AVISOS que la ampliación de la Línea 1 del tranvía, que unirá la Avenida de La Trinidad con el Aeropuerto Tenerife Norte, está prevista que sea operativa “en un plazo de 3 años”.

El proyecto, que se encuentra actualmente en su fase de redacción, se enmarca dentro de las acciones que desde el Cabildo Insular impulsarán para “solucionar los problemas de movilidad en la Isla”, explicó Arriaga.

Esta será, en principio, la única ampliación del tranvía que contemplará el área de Carreteras, Movilidad e Innovación durante este mandato, ya que Arriaga asegura que no intervendrán en la prolongación de la Línea 2 hasta La Gallega, pasando por la Avenida de Los Majuelos, “mientras no haya un consenso general entre el Ayuntamiento y los vecinos”.

Caos circulatorio

El reto principal de la consejería de Arriaga es acabar con la congestión del tráfico que se sufre en la isla de Tenerife. “Había muchas opciones planteadas, pero habrá que ver cuáles son realmente las que solucionen el problema”. Los proyectos más próximos son “los del cierre del anillo insular, que comenzará en diciembre, y el tercer tramo de Las Chafiras-Oroteanda”, señaló Arriaga.

Estas obras, según apuntó el consejero, “puede que ayuden en algo a solucionar problemas de tráfico, pero realmente en el análisis realizado junto al Gobierno de Canarias y con los estudios de movilidad, se ha evidenciado que serán otras dos obras las que solucionen el problema: la circunvalación del aeropuerto Tenerife Norte (Los Rodeos) y la variante Guaza-Adeje”.

Los dos proyectos “se licitarán junto con el Gobierno de Canarias, porque son obras de interés regional”. Además, estas obras deberán seguir un “largo proceso, pues aún queda licitar el proyecto, su redacción, la licitación de la obra y su ejecución”.

Asimismo, Enrique Arriaga advirtió de que las obras serán realidad “en al menos, períodos de tres años, por lo que hasta que ese tiempo pase, no vamos a poder ver soluciones reales al problema de la movilidad en Tenerife”.

El Cabildo también prevé realizar otras acciones en el entorno del aeropuerto Tenerife Norte, como “el acceso desde la carretera de La Esperanza (TF-24), para que el tráfico vaya por un túnel y entre en la autopista TF-5 destino Santa Cruz, para evitar de esta forma que desemboque en la rotonda de Padre Anchieta”, explicó.

“No consideramos los trenes del Norte y el Sur para este mandato”

Los trenes del Norte y el Sur no serán una realidad durante este mandato. El del Norte no será considerado por el área de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo Insular porque, según su consejero Enrique Arriaga, “en los estudios de movilidad no se señala como prioritario”.

En cuanto al tren del Sur, “que podría ser un poco más viable, tampoco lo tendremos para este mandato”, apuntó Arriaga. No obstante, el consejero avanzó que han encargado “un estudio de viabilidad para valorar si es conveniente implantar un tren de cercanías entre San Isidro, Las Chafiras, Parque La Reina, Guaza y Valle San Lorenzo”.

El objetivo a perseguir será que el tren “enlace con un tranvía interior entre Los Cristianos y Las Américas para facilitar a los trabajadores el movimiento a los diferentes hoteles y núcleos turísticos. No obstante, por ahora será solo un estudio para ver el coste y viabilidad”, aclaró el consejero.