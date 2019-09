La mujer de la curva: se hace pasar por un radar de velocidad con un secador de pelo

Ocurrió el pasado mes de agosto, pero se ha viralizado en las últimas horas. Patti Baumgarthner, una vecina de la localidad de Polson, en Montana, Estados Unidos, harta de que los conductores no respetaran los límites de velocidad y pusieran en riesgo la vida de los niños del pueblo, decidió atajar el problema de raíz.

Para ello, cogió un secador del pelo, una silla de su casa y se puso al borde de la carretera. El resultado fue instantáneo: los coches aminoraron la marcha al no darse cuenta del engaño.

Su acción ha sido tan popular que la Policía de Carreteras de Montana decidió nombrarla “agente honoraria”.

This Lady is helping @TrooperPesola slow drivers down on Finley Point. She’s running radar with her #SoloCup #FinleyPoint #SlowDown pic.twitter.com/zicvdRpCyc

— Timmy B (@timmyb48) August 18, 2019