La web del INE se colapsó por las solicitudes para no recibir propaganda electoral en casa

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha puesto a disposición de todos los electores un ‘Formulario de solicitud de exclusión en las copias del censo electoral’ para que no te llegue propaganda electoral, si así lo deseas, de cara a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

El enlace, que ha circulado rápidamente a través de cadenas de Whatsapp, es este https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos/presentacion, el mismo que esta tarde no ha estado operativo por la llegada masiva de solicitudes para no recibir propaganda electoral en casa.

Así pues, parece que la ciudadanía no tiene ganas de nuevos comicios, no sabemos si por hartazgo -serán las cuartas elecciones generales que se celebren en los últimos cuatro años- por indignación al no haberse fraguado ningún acuerdo entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y los líderes del resto de partidos, o bien, porque los electores ya tienen decidido su voto.

El texto que está apareciendo en dichos mensajes es el siguiente: “¡NO quiero ni un sólo sobre con propaganda y papeletas electorales! Ya las cogeré en el colegio electoral. ¡Y menos aún cuando sé que esto costó ¡140 millones de Euros! Propongo que todo aquel que esté de acuerdo, que lo comparta a ver si se hace viral y se enteran los Partidos”.