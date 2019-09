María José Belda: “El puerto de Fonsalía es una línea roja; no sabemos si piensan impulsarlo”

A María José Belda (Santa Cruz de Tenerife, 1967) no le gustan los despachos porque “se alejan del sonido de la calle”. Como consejera del Cabildo tinerfeño y portavoz del grupo Sí Podemos Canarias, Belda marca como uno de sus principales objetivos perseguir el fin de las situaciones de precariedad laboral en la Isla. Una meta que quiere cumplir empezando por cambiar el modo de contratación en las empresas participadas por el Cabildo. En la institución, denuncia, “hay personas en fraude de ley, se abusa de la temporalidad y se cubren puestos de auxiliar con personas con dos carreras y dos máster”.

-Su grupo trasladará una pregunta al grupo de Gobierno insular sobre la ampliación del tranvía hasta Los Rodeos… ¿Qué información demandan?

“Queremos saber cuánto va a costar, cuál será el trazado y qué informes de impacto medioambiental existen. Y además, vamos a pedir que esto salga a participación ciudadana para que haya un debate”.

-¿Qué les parece que el consejero de Carreteras, Enrique Arriaga, descarte el tren del Norte para este mandato?

“Nosotras siempre hemos defendido el ‘No al tren’, tanto al del Norte como al del Sur. Creemos que es descabellado el gasto económico que se pretendía para una infraestructura de ese estilo. La idea que apoyamos es recuperar el transporte público que ya tenemos, mejorarlo”.

-¿Y qué opinan del proyecto del tren ligero para el Sur?

“Tendremos que ver el estudio que se haga, porque no es lo mismo este tren ligero que el tren del Sur. Analizaremos qué zonas cubre y también pediremos que se lleve a participación ciudadana. Habrá que valorar si solventa un problema y qué impacto paisajístico y medioambiental tendría”.

-¿Qué decisiones debe tomar el grupo de Gobierno para sustentar la inminente declaración de emergencia climática?

“Creemos que deben planificarse acciones concretas relacionadas con el abastecimiento, la reforestación… Nuestro grupo se reunirá estos días para sacar las medidas que consideramos necesarias y que, si no vienen dentro de la moción que presente el Cabildo, las incorporaremos a través de una enmienda o sacaremos una nueva moción”.

-En el último pleno usted criticó la creación de empleo precario desde la Corporación… ¿A qué se refería?

“Cuando uno da una subvención para solucionar un problema social debe sacarla a concurso, estudiar las cláusulas sociales, el tipo de contrato y el salario. No es suficiente con dar la subvención. El Cabildo ha estado dando dinero nominativamente sin tener en cuenta cómo se trata al personal, que estando cualificado no es pagado acorde a su categoría. Hay muchas maneras de que sea legal y que no estés acorde a tu categoría por tu curriculum vitae, experiencial y formativo.

-¿De qué casos concretos tienen constancia?

“Sabemos que dentro de las empresas participadas por el Cabildo hay personas en fraude de Ley. Ya lo trasladamos el año pasado en una pregunta sobre el ITER, donde hay personas que llevan 15 años y no están fijas en la plantilla. En muchos casos hacen labores que no tienen que ver con su puesto de trabajo, personas que están de auxiliar y tienen dos carreras y dos máster. Creemos que es importante que el vicepresidente Enrique Arriaga haya afirmado que va a realizar una reestructuración”.

-Su grupo ha denunciado varios casos de presunta corrupción… ¿Esperan personarse como partido?

“Hemos decidido personarnos en el recurso que presentó Coalición Canaria contra el pleno de la moción de censura y también continuar con el caso Casinos. El resto serán decisiones que iremos valorando según vaya transcurriendo todo respecto a Simpromi y Recinto Ferial”.

-Aquellas acciones respondían a lo que llamaban “labor fiscalizadora”. ¿Mantendrán la misma postura en este mandato?

“Por supuesto, no dudaremos en denunciar”.

-¿Existen líneas rojas de Sí Podemos respecto al equipo del Gobierno insular?

“La primera línea roja que me viene a la cabeza es el puerto de Fonsalía, porque en un momento dado podría darse un impulso desde la Corporación, no lo sabemos. También estarían aquellas cuestiones contrarias a nuestro programa, como la incineración de residuos o dar subvenciones nominativas. Es verdad que en el acuerdo programático con el Partido Socialista se evidenciaba que teníamos muchísimos puntos de acuerdo, como buscar alternativas a la venta de los casinos. Todavía es pronto y las líneas pueden marcarse a lo largo del tiempo.

-¿Qué opinan de la situación de los dos consejeros no adscritos?

“Hay dos personas en una situación que han recurrido, Rivero y Arriaga, vamos a ver ahora qué les dice el partido. Mientras que la ley diga que pueden permanecer como no adscritos, nuestra posición es el respeto a esa situación. Las descalificaciones que vimos en el pleno son parte de la maniobra de Coalición Canaria que ya vimos en la moción de censura con el fin de desestabilizar el Gobierno insular. Sabemos que este golpe puede acabar con ellos y es lo que esperamos. Que termine toda esa red clientelar que tenían montada”.

-¿Teme que pueda haber un caso de compra de voluntades de alguno de los consejeros en el Gobierno?

“Espero que no. Yo creo que hay un equipo íntegro”.