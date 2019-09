Por un gobierno progresista, por Olivia Delgado

Pedro Sánchez es, lamentablemente, la persona que se ha presentado a más investiduras fallidas en los cuarenta años que han transcurrido bajo la Constitución del 78. Además, es el único presidente del Gobierno desde 1995 al que el Congreso le ha rechazado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). También es, y creo que está profundamente relacionado con lo anterior, el responsable directo de la mayor subida de la historia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la revalorización de las pensiones con el IPC en 2018, la eliminación del copago farmacéutico y la vuelta de la dignidad a las instituciones públicas tras 7 años de corrupción del Partido Popular. Y manifiesto que estos hechos están relacionados porque la existencia de una coalición de intereses contraria al avance social de nuestro país y al buen gobierno socialista lo demuestra. En el caso del primer rechazo a los Presupuestos en 24 años, creo que la conexión es clara. De no haber votado en contra Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas de PDeCat y ERC al proyecto de PGE de 2019 presentado por el PSOE, los avances que enumero en el segundo párrafo de este texto hubiesen sido los primeros de muchos, como fueron los casos de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. En febrero de 2019 se dijo no a los presupuestos más sociales de la historia, unas cuentas que contemplaban otra subida de las pensiones (1,6% para las generales, 3% para las mínimas y no contributivas y 7% para las de viudedad), una subida del salario de los funcionarios de entre el 2,25% y el 2,75%, una mejor financiación para el sistema educativo y de becas, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, más de 670 millones para un plan de choque de empleo joven y otras muchas medidas. En el caso de las investiduras, la conexión tiene una explicación más complicada. Paradójicamente, Unidas Podemos, nuestro socio parlamentario en los avances antes expuestos y que sí apoyó los PGE para 2019, es quien, junto a PP y Ciudadanos, bloquea la formación de un nuevo gobierno progresista para España. Lo hace por una infinidad de explicaciones, algunas contradictorias, sobre la obligatoriedad de un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos dado que “no se fían” del PSOE. ¿No se fían de alguien y entran a gobernar con ellos? Un gobierno, y más el de España, no es una unión de intereses para acciones descoordinadas. Es un ente político en el que debe primar la unidad y la coherencia. Otros argumentos, como “la oferta de pacto está vacía de competencias” denotan una preocupante falta de entendimiento sobre cómo funciona un Consejo de Ministros.

Sin querer profundizar en los hechos de 2016 que la ciudadanía juzgó en las elecciones de ese año y en las del pasado abril, si quiero hacer un llamamiento a la coalición de partidos e intereses que conforman Unidas Podemos a la realidad. El presidente Sánchez ha asumido con gran responsabilidad la tarea de formar gobierno porque el bloqueo y la repetición electoral no benefician a nadie. Tras el fracaso del gobierno de coalición en la investidura de julio, negociemos un programa de gobierno progresista que evite unas nuevas elecciones. Es la hora de un gobierno dialogante que permita afrontar los desafíos que tiene nuestro país.