Un turista paga 60.000 euros por una cerveza en Inglaterra

Nada más y nada menos que 60.000 euros fue lo que pagó Peter Lalor, un hombre que se encontraba haciendo turismo en Manchester, en un hotel de la ciudad inglesa.

Tras degustar esta bebida, Peter se dispuso a pagar con una tarjeta bancaria, pero tuvo algunos problemas. El camarero le indicó que el datáfono estaba pagando y, tras varios intentos, logró que la tarjeta pasara. Peter, ahí está uno de los errores, no se fijó en la cantidad ni cogió el recibo, por lo que, solo algunos minutos más tarde se dio cuenta de una desagradable sorpresa.

Este periodista australiano comprobó que, por error, le habían pasado un pago de 60.000 euros, algo que contó en su cuenta personal de Twitter acompañando la publicación con una foto de la bebida en cuestión: “Por esta cerveza he pagado 99.900 dólares australianos en el hotel Malmaison, en Manchester. Es la cerveza más cara de la historia”.

La cerveza era de la marca Deuchars IPA. Tenía que estar buena, como admitió Peter.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.

Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu

— Peter Lalor (@plalor) September 5, 2019