Berta Pérez: “CC sólo ejecutó, en el primer semestre de 2019, el 27% del presupuesto del Cabildo de Tenerife”

“Coalición Canaria solo llegó a ejecutar en los seis primeros meses de 2019 el 27,35% del presupuesto del Cabildo de Tenerife, es decir, nos hemos encontrado con casi el 73% del presupuesto sin ejecutar”, ha indicado la vicepresidenta primera de la corporación y consejera de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez.

Esta afirmación se desprende del informe sobre este punto, del que se dio cuenta en la reunión plenaria insular celebrada este viernes, 4 de octubre. En el análisis detallado de estos datos se destaca, además, que en el capítulo de inversiones solo se ha llegado a la ejecución, a fecha de 30 de junio, del 14,34% de lo previsto.

A su vez, la gestión de CC ha supuesto que se haya pagado a los bancos, en los primeros seis meses del año, más de 36 millones de euros, en lugar de ejecutar proyectos de gran importancia para la ciudadanía tinerfeña. “Parte de esos créditos estaban destinados a proyectos de inversión beneficiosos para la isla, por ejemplo en materia de carreteras, que Coalición Canaria no fue capaz de llevar a cabo”, indicó Pérez.

Asimismo, la vicepresidenta añade que “el nuevo equipo de gobierno se ha encontrado con que Coalición Canaria no fue capaz de pagar sus facturas en el plazo legalmente establecido en lo que va de año 2019, lo que ocasiona un problema, no solo de liquidez a proveedores, sino que también existe el riesgo, por imperativo de la antedicha ley, de que esta corporación insular no pueda utilizar créditos para desarrollar ciertos proyectos de inversión estratégicos para la isla”, apuntó.

“Además, si no se corrige esta situación de incumplimiento, nos arriesgamos a que, desde la Administración General del Estado, se pueda proceder a la retención de las cantidades asignadas a este Cabildo insular en concepto de Participación en Tributos del Estado, disminuyéndose por tanto un recurso financiero de vital importancia para las arcas de la corporación insular, y que sufraga servicios en beneficio de la ciudadanía”, concluyó.