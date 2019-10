Canarias recibirá 206,7 millones por las entregas a cuenta de 2019

Se han hecho de rogar, pero las entregas a cuenta de 2019 para las comunidades autónomas y las entidades locales ya están de camino. Canarias recibirá 206,74 millones de euros y 909 millones más por la liquidación de 2018. El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley que permite su actualización. Es la primera vez que lo hace el Ministerio de Hacienda sin tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado del año en curso y, además, estando en funciones. “Se trata de una medida que sienta un precedente y refuerza la autonomía financiera de las comunidades”, resaltó el Gobierno de Pedro Sánchez. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que el Ejecutivo se ha encontrado hasta ahora con impedimentos legales para actualizar antes las entregas a cuenta en la medida en que un Ejecutivo en funciones no puede condicionar la actividad presupuestaria del Gobierno entrante.

Aun así, “desde el primer momento”, el Ministerio de Hacienda trasladó que buscaba soluciones para que los recursos llegaran a las arcas autonómicas.

Hasta el pasado 23 de septiembre existía una expectativa de formación del Gobierno y, por lo tanto, el desbloqueo de las entregas a cuentas podía condicionar un futuro Ejecutivo. Esta situación ha cambiado una vez constatada la fallida investidura y la convocatoria electoral para el 10 de noviembre. Ahora, la actualización de las entregas a cuenta de 2019 ya no puede condicionar la actuación presupuestaria del Ejecutivo entrante en el año en curso. La Moncloa señala otro elemento relevante: “La no actualización de las entregas a cuenta puede generar un problema de tesorería en la parte final del año para las comunidades autónomas, lo que hace que sea urgente el abono de estos anticipos.

Estas son las dos nuevas circunstancias que sirven como fundamento para que Hacienda desbloquee las entregas a cuenta para comunidades y ayuntamientos”.

Con este real decreto-ley, las comunidades autónomas recibirán 4.682 millones de euros procedentes de la actualización de las entregas a cuenta de 2019. En total, suman 102.800 millones de euros en concepto de entregas a cuenta. La actualización de las entregas a cuenta supone para Canarias en concepto de anticipos de 4.539,61 millones de euros en 2019, un 6,7% más que en el año anterior. El Ministerio de Hacienda también informó de la estimación provisional de la liquidación del sistema de financiación de 2018, que es favorable a las comunidades y que recibirán en 2020. A Canarias llegarán 908,90 millones correspondientes a la liquidación del sistema de financiación de 2018, lo que se traduce en 222,85 millones más que la practicada en 2019 sobre el ejercicio de 2017.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, celebró esta “magnífica noticia” para las comunidades autónomas y se preguntó por qué hay quien no se alegra y habla de electoralismo: “Se ha conformado lo que anunció el 29 de agosto tras reunirme con la ministra de Hacienda, que las entregas a cuenta llegarían a las autonomías antes de acabar el año. Si había investidura, sería de manera inmediata; si no, se haría con la fórmula jurídica que María Jesús Montero estaba trabajando con la abogacía del Estado. El tiempo me da la razón. No es que la esté defendiendo [de las críticas por el “cambio de criterio]. Es que fue absolutamente honesta y sincera en sus manifestaciones. No hay electoralismo alguno”.

En esa cita a la que se refiere Torres, Montero trasladó a los representantes de Canarias que el dinero pendiente de la financiación autonómica para las comunidades se liberaría “antes del 15 de diciembre”. El vicepresidente regional, Román Rodríguez, salió convencido de que la ministra estaba dispuesta a encontrar fórmulas y mecanismos para que esos fondos fueran transferidos antes de final de año. Esta comunidad autónoma cifró la cantidad en 223 millones de euros. Este viernes, Torres se sintió aliviado: “La inyección financiera es lógicamente una seguridad económica muy importante y compensa algunos ingresos no contemplados por malas previsiones del Gobierno anterior [de CC]”.

El cuatripartito tiene bastante avanzado el diseño de los Presupuestos de 2010, cuyo proyecto llevará al Parlamento antes del 30 de octubre.