El impactante cambio físico de Shaila Dúrcal: “He dejado de fumar”

La cantante Shaila Dúrcal acudía este miércoles a la presentación de la X Edición Land Rover Discovery Challenge, sorprendiendo a todos los presentes por su transformación física. Y es que la hija de Rocío Dúrcal ha reconocido a EL ESPAÑOL-JALEOS que parte de su cambio se debe a que ha dejado recientemente de fumar.

“Me tomo la vida de otra manera. He dejado de fumar y también estoy más hermosa”, ha bromeado la artista, quien agrega que su cuerpo “no me importa, es un proceso”. De hecho, durante julio de este mismo año Shaila concedía una entrevista a Bertín Osborne desde su vivienda en Houston, donde explicaba que había engordado unos 20 kilos por dejar el tabaco. “Me da igual, no me importa, lo gano en salud”, explicó en su momento.

Shaila Dúrcal también ha explicado cómo se encuentra su dedo, tras el accidente que sufrió en agosto de 2018. “Ahí estoy, todavía haciendo rehabilitación e intentando cerrar el puño. Pero ya casi lo logro; poco a poco”. Aunque la cantante no ha querido explicar cómo fue el accidente en el que perdió parte del índice: “No, bueno, no hablo de cómo fue porque para qué. Fue un accidente, son cosas que pasan”.