Errejón: “Canarias dejó atrás el clientelismo de CC; ahora necesita el apoyo de un Gobierno nacional”

Iñigo Errejón (14 de diciembre de 1983) llegó ayer a Tenerife con la mirada atenta y los ojos abiertos. Aunque llevaba solo un par de horas en la Isla cuando concedió esta entrevista a DIARIO DE AVISOS, ya se había molestado en preguntar por los males endémicos. El secretario general de Más País mostró su preocupación por la pobreza y exclusión social, el colapso en las carreteras y el descenso del turismo. Del pacto de progreso regional, Errejón afirmó que nació del deseo de los canarios de “avanzar” y dejar atrás las “redes clientelares” de CC, aunque auguró que en ese camino, “que será de largo recorrido”, los canarios necesitarán el “apoyo” de un Gobierno nacional.

– Se presentan como nueva fuerza política y las encuestas les dan entre 6 y 7 escaños. ¿Es lo que esperaban?

“En las elecciones autonómicas de mayo, cuando quedaban dos semanas las encuestas nos daban entre el 7% y el 8%, pero sacamos un 15%. No fue por arte de magia, sino porque es difícil medir a las formaciones nuevas; al principio la gente no las conoce pero a medida que avanza la campaña todo cambia. No me preocupan las encuestas, habrá un buen resultado y saldrá un gran grupo parlamentario que contribuirá a que la mayoría progresista se ratifique en las urnas y se conforme un Gobierno”.

– Hay provincias donde no concurrieron para no dividir el voto de la izquierda. ¿Pueden asegurar que el voto a Más País no se perderá allá donde se presentan?

“Así lo creo y lo deseo. Hemos tomado una decisión política que no ha privilegiado los intereses particulares de Más País sino el deseo de tener un Gobierno que desbloquee la situación. Por eso nos presentamos donde creemos que podemos ser de más ayuda en la conformación de una mayoría progresista, algo que ya tuvimos, y luego a que esa mayoría no se tire por el retrete sino que se convierta en Gobierno. Es posible que esto esté despistando a las encuestadoras, que nos dan un porcentaje sin tenerse en cuenta que solo nos presentamos en un tercio del territorio nacional”.

No le gusta hablar de líneas rojas… ¿Pactará con la izquierda sin condiciones?

“Todos los escaños de Más País van a investir un Gobierno progresista. Es asombroso que todavía haya que decirlo, pero en lo que esté de acuerdo pactaré y en lo que no esté de acuerdo seguiré trabajando para intentarlo. No sé en qué momento se nos metió en la cabeza que para pactar hay que estar de acuerdo en el 100% de las cosas, las derechas son mucho más pragmáticas y cuando han sumado no están de acuerdo en todo, pero en lo que están de acuerdo firman”.

– Pues en Canarias se presentan en las dos provincias… ¿Es porque están seguros de que sacarán los dos escaños?

“Estoy seguro, porque el bloqueo político no se sufre igual en todo el país. Lo sufren en primer lugar las familias, que son quienes más necesitan de esa acción de Gobierno, y en segundo lugar, las comunidades autónomas que demandan una acción niveladora que solucione problemas endémicos. En el caso de Canarias, la dependencia del sector turístico en su economía y el paro, la precariedad y la exclusión social lastran el futuro de los jóvenes y se tocan cifras récord. Aquí hay más urgencia para desbloquear y estoy convencido de que se reflejará en las urnas”.

– En Canarias, Coalición Canaria y Nueva Canarias acuden unidos a esta convocatoria. Defienden que entienden mejor las peculiaridades del Archipiélago…

“Cuando yo entré por primera vez en el Congreso me sorprendió que las formaciones nacionalistas se hubieran arrogado el hablar en nombre de los ciudadanos de su comunidad como si todos les votaran. El grupo del PNV se llamaba el grupo vasco y el de partidos independentistas; el grupo catalán. A Coalición Canaria esto se lo he visto hacer muchas veces, hablar en nombre de todos los canarios. Pero son mayoría los canarios que eligieron un Gobierno de progreso”.

– ¿Cree que si entra en el Gobierno de España, se entenderá con el Ejecutivo canario?

“Canarias decidió tener un Gobierno que avanzara en la justicia social y dejar atrás las redes clientelares de Coalición Canaria. Pero me temo que lo tendrá más difícil si no tiene un Ejecutivo nacional que le apoye. Los esfuerzos que se necesitan son de largo recorrido. Me parece bien que se conformara un Gobierno progresista y creo que España necesita urgentemente un Ejecutivo que impulse alguna de sus iniciativas”.

– Ustedes llevan en su programa una renta ciudadana, algo que también se ha propuesto para Canarias…

“Y ojalá podamos colaborar. Yo creo en una renta mínima de ingresos, que tiene que ser flexible para no caer en lo que los expertos llaman la trampa de la pobreza, que es que cuando encuentres empleo por seis meses, si luego te echan, tardes un año en conseguir los permisos para que te den la renta otra vez. Tiene que ser garantizada para las personas sin empleo y progresiva para quienes tengan ocupación. También queremos hacer un proyecto piloto para una renta básica universal. Cada vez hay más riqueza generada por máquinas y eso no se debería convertir en más precariedad sino en la liberación de tiempo”.

– ¿Le ha dado tiempo a ponerse al día con los problemas de la Isla?

“Ayer tuve una conversación sobre el problema de las carreteras en Tenerife. Recuerdo también que visité una vez el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) y me di cuenta de que solo tenía un problema de escala, todo lo que presentaban era puntero pero necesitaban fondos para multiplicarlo por diez. Canarias no solo puede competir en Turismo sino que puede liderar la generación de energía limpia”.

– ¿Entraría en un Gobierno con partidos independentistas?

“Los números darán para que haya un acuerdo de Gobierno con las fuerzas progresistas y si no dieran, creo que hay que abrir vías de entendimiento con todas las formaciones. Creo que hay que hablar con los partidos independentistas”.

– ¿Cómo se puede contribuir a rebajar la tensión en Cataluña?

“No se me ocurre ninguna otra manera de solucionar la cuestión que poniendo a hablar a esas mitades. Si todos seguimos haciendo como que la mitad que no nos gusta no existe, este problema lo van a heredar nuestros hijos. Me parece fundamental que tengamos la capacidad de abrir cauces de diálogo para el problema catalán”.

– Clara Serra, una de las expertas en feminismo de Más País, se marchó siendo crítica por la falta de protagonismo de las mujeres…

“Nuestra candidata ideal era una mujer, habría sido muy hermoso ser la primera formación que tuviera una candidata mujer. Me refiero a Manuela Carmena. Yo asumí personalmente el reto pero después de mí, todas las caras conocidas son mujeres. Dirigiendo la campaña tenemos a Rita Maestre, en Madrid van Marta Higuera e Inés Sabanés y la referencia más fuerte de peso institucional es Mónica Oltra en el País Valenciano. Creo que eso no excusa que tenemos mucho trabajo por hacer”.

– Crece el número de víctimas por violencia machista… ¿Qué medidas proponen?

“Hay 49 mujeres asesinadas en lo que va de año, que ya son más que en todo el 2018 y solo un 3% de los agresores tienen la pulsera o tobillera de vigilancia de los agresores. Se tiene que dejar de vigilar a las mujeres que están en riesgo de ser víctimas de violencia machista y vigilar a los hombres”.

– Hay manifestaciones en Iraq, Chile, Francia… ¿el descontento hacia la política también es latente en España?

“Aquí ya se está viendo pero no en forma de manifestaciones, sino en un sentimiento de pasar de todo. Habrá quien se pregunte para qué sirve votar, se les dijo que Vox no ganaría. ¿Y qué se hizo con la mayoría que se conformó? Burlarla. ¿Quién garantiza que no lo harán de nuevo?”.