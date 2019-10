La Sala Rosa de Adeje y Carrera por la Vida, dos aliados en la lucha

La Sala Rosa, un proyecto creado e impulsado por Brigitte Gypen, presidenta de la Fundación Carrera por la Vida, en colaboración con el Ayuntamiento de Adeje, acaba de cumplir cuatro años desde que abrió por primera vez sus puertas para ofrecer apoyo psicológico y material a las personas que luchan contra el cáncer de mama.

En la segunda planta del edificio municipal de Seguridad y Convivencia, en el barrio de Las Nieves, se recibe con los brazos abiertos cada miércoles por la tarde (entre las 16.00 y 20.00 horas) a las pacientes que llegan en busca de afecto, información, distracción y sujetadores especiales gratuitos para mujeres que han padecido la extirpación quirúrgica de la glándula mamaria.

“Lo más importante cuando llega una persona es hacerla sentir cómoda desde el primer minuto y el objetivo es que se vaya mejor de lo que vino y, si es posible, con una sonrisa. A veces llegan personas que traen a su pareja, al principio se les nota un poco incómodas hasta que se relajan con el ambiente que crean las voluntarias. Hermi (alma mater de la Sala Rosa y Carrera por la Vida) que tiene un aura muy especial, sabe cómo acoger a las personas que llegan más tensas; les da un abrazo sobre la marcha y se les quita todo”, explica la activista belga afincada en Tenerife desde 1984, que se enfrentó a la enfermedad después de que en 2004 le diagnosticaran un cáncer de mama detectado en fase temprana.

Además del sujetador a la medida (Bra Project), Gypen y su equipo de colaboradores trabajan actualmente en otra iniciativa que confían en que se convierta en una realidad en las próximas semanas. “Ahora estamos volcados en sacar adelante en otro proyecto relacionado con el linfedema (inflamación que suele producirse en el brazo tras una operación de cáncer de mama). Quien lo sufre debe ponerse una manga especial que cuesta 250 euros, y no todo el mundo puede permitirse pagar esa cantidad. Después de escuchar en la Sala Rosa a las personas con ese problema, vamos a lanzar el Linfe Project en las próximas semanas”.

La decoración del recinto está especialmente cuidada para que las usuarias se sientan “cómodas y relajadas”. La sala está diseñada con el propósito de crear una atmósfera que “no tenga nada que ver con las consultas médicas”.

La Sala Rosa celebra periódicamente reuniones, charlas y talleres en los que se habla de alimentación sana, hábitos saludables y de aspectos concretos y colaterales de la enfermedad en los que suelen participar expertos en nutrición, médicos y cirujanos plásticos.

Entre 30 y 40 personas suelen asistir a cada una de las sesiones, abiertas a “cualquier persona de cualquier nacionalidad”. “Aquí se viven momentos inolvidables, sobre todo cuando ves las caras de agradecimiento y de emoción de muchas mujeres, son imágenes que se te quedan grabadas para siempre”, indica la presidenta de la Fundación Carrera por la Vida, que no escatima palabras de elogio a la labor del voluntariado. “Es magnífico, son personas que tienen familia y tareas que hacer. No les podemos pedir más de lo que hacen” subraya.

A la entrada de las instalaciones impresiona un tablón de anuncios con las fotos de “personas que ya no están” y que lucharon hasta el límite de sus fuerzas contra la enfermedad. En otra pared cuelga un gran cartel repleto de ánimos y agradecimientos espontáneos escritos en varios idiomas por participantes en la última caminata solidaria por Playa de Las Américas en la que se juntaron 5.200 personas. Son mensajes que inciden en la esencia de los objetivos que persigue la Sala Rosa y la Fundación Carrera por la Vida: generar conciencia sobre la detección precoz del cáncer de mama, evitar los casos de soledad y apostar decididamente por la investigación.

Este año las expectativas para la 15 edición de Carrera por la Vida, que se celebrará el próximo 15 de diciembre entre el Siam Mall y Playa Las Américas son de récord. La mayor muestra de solidaridad del sur de Tenerife -así lo indican las cifras de participación- reunirá a una gran marea rosa y no faltará un recuerdo para la primera edición celebrada junto al Auditorio de Santa Cruz. “Intentaremos que estén las personas que fueron aquel día”, explica Brigitte Gypen, que anuncia sorpresas a lo largo del recorrido. “Este año vendrán ángeles rosas, y no puedo decir nada más de momento, pero vamos a intentar hacer algo diferente”, avisa.

En noviembre se abrirán las preinscripciones y en unos días la organización sacará las camisetas, el cartel y el logo especial del 15 aniversario.

La presidenta de la Fundación Carrera por la Vida quiere que este año se involucren más ayuntamientos, sobre todo del Norte, para cubrir la demanda de participantes en esa zona de la Isla. “Les animamos a que pongan alguna guagua para traer gente desde esos municipios. Nos consta que hay demanda para venir”.

“NO HAY QUE ESPERAR AL 19 DE OCTUBRE PARA APOYAR”

à Brigitte Gypen no olvida que la idea de la Sala Rosa surgió en una rueda de prensa con motivo de la X edición de la Carrera por la Vida. “Me salió del alma pedir en aquel momento un espacio para celebrar encuentros que pudieran mejorar la calidad de vida y, sobre todo el aspecto psicológico de las personas afectadas por la enfermedad”. El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, cogió el guante sobre la marcha y en la misma rueda de prensa se comprometió a cederle un local para tal fin.

La presidenta de la Fundación Carrera por la Vida insiste en que “todo el año, y no solo cada 19 de octubre, son días internacionales contra el cáncer, porque esta enfermedad no entiende de fechas. Cada día hay que dedicar tiempo, pararse un momento. Si sabemos que nuestra vecina tiene este problema, por qué no le tocamos en la puerta y charlamos un rato o la invitamos una tarde a caminar. Para eso no hace falta esperar al 19 de octubre. Es cuestión de mentalizarnos”.