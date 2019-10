Mata a su nieto con discapacidad por no saber quién cuidaría de él cuando ella muera

Lillian Parks, de 87 años, mató a Joel, su nieto con discapacidad, por no saber quién cuidaría de él cuando ella falleciera, según explicaron medios locales.

Los hechos tuvieron lugar en Brandenton, Florida (Estados Unidos). La Justicia ya ha emitido una orden de arresto contra la anciana, que ahora se enfrenta a cargos de asesinato en segundo grado, si bien no se ha establecido una fecha concreta para detener a la mujer, ya que se encuentra ingresada en un centro hospitalario.

La hermana de Joel Parks fue visitarlo el pasado domingo y se encontró con su cuerpo en la vivienda donde convivía con su abuela los fines de semana, pues el joven pasaba el resto de días en un centro específico.

Según informo The Washington Post, aún no se ha determinado una causa de la muerte. No obstante, la versión policial señala a la abuela como autora de los hechos, quien habría administrado medicamentos a su nieto con la intención de provocarle una sobredosis.

El joven Joel Parks “no se valía por si mismo”, según apuntó el Bradenton Herald.