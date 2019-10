Tira por las escaleras a su profesora y después le da patadas en el suelo

Un alumno de un instituto en Palma tiró por las escaleras a su profesora y después le dio varias patadas. Acto seguido, la tomó con el director del centro, a quien empujó y amenazó.

Según informó la Policía Nacional, el joven insultó a la docente y, por ello, esta le acompañó ante el máximo responsable del instituto. La docente no sufrió ninguna lesión, el alumno fue expulsado y los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. No obstante, al ser menor de edad, el chico no puede ser imputado.

Una vez avisada la madre del menor, la actividad en dicho instituto siguió su curso, si bien, al finalizar las clases, el joven volvió a increpar físicamente a la profesora, según informó Antena Tres. Asimismo, si no es por la ayuda de una compañera, la docente habría vuelto a caer al suelo.