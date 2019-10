SUCESOS

“Trinqué la espada y se tiró contra ella”; el acusado de matar a su hermano con una katana culpa a la víctima

"Yo no quería matar a mi hermano, yo no pensé que le hubiese causado una herida mortal", ha declarado, "no lo pensé ni lo quise nunca". "Ojalá fuera yo el muerto", ha añadido.