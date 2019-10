Un juez ordena a Trump entregar ocho años de declaraciones de impuestos; una hora después, logra una moratoria

Un juez federal de Estados Unidos ha rechazado una solicitud del presidente, Donald Trump, para bloquear la petición de un fiscal de Nueva York que solicitó acceso a las declaraciones de la renta del mandatario de los últimos ocho años, por considerar que no cabe el argumento de la supuesta inmunidad en este caso.

Los abogados de Trump habían alegado que un presidente en ejercicio “no puede ser objeto de procedimientos penales mientras está en el cargo”, después de que el fiscal Cyrus Vance solicitase los documentos fiscales de Trump –tanto personales como de sus empresas– de los últimos ocho años, según NBC News.

La petición, que se enmarca dentro de las investigaciones abiertas por el presunto pago a dos mujeres que dijeron que habían mantenido relaciones con Trump, seguirá adelante conforme a lo que ha dictaminado este lunes el juez Víctor Marrero, que ha decidido abstenerse de cualquier decisión al respecto.

Trump, un magnate empresarial reconvertido a político, siempre se ha mostrado reacio a hacer pública cualquier información privada sobre su fortuna. Al llegar a la Casa Blanca, se vio obligado a traspasar el control formal de sus empresas a sus hijos.

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha concedido una moratoria al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para no verse obligado a entregar a la Fiscalía sus declaraciones de la renta de los últimos años, apenas una hora después de que un juez federal determinase que el mandatario no tenía derecho a negarse a la petición del Ministerio Público.

Tras conocer la decisión del juez Marrero, ha cargado en Twitter contra “los radicales de izquierdas” que, después de “fracasar en todos los frentes”, están “presionando” a las autoridades de Nueva York para “ir a por el presidente Trump”. “Algo así no le ha ocurrido a ningún presidente hasta ahora. Ni siquiera parecido”, ha afirmado.

The Radical Left Democrats have failed on all fronts, so now they are pushing local New York City and State Democrat prosecutors to go get President Trump. A thing like this has never happened to any President before. Not even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019