Victoria Rosell cree que Más País servirá “para dividir” en las elecciones del 10N

La cabeza de lista de Podemos por la provincia de Las Palmas, Victoria Rosell, ha alertado de una posible subida de la derecha en las próximas elecciones, en las que la candidatura de “Más País es más para dividir”.

“Una mayor pluralidad es buena”, pero en el caso concreto de Las Palmas “no se está captando la abstención sino dividiendo”, ha dicho Rosell, quien ha presentado su candidatura junto a la número dos, Meri Pita.

Como ha recordado, fue el PP “quien sacó el último escaño conforme a los números el pasado 28 de abril”.

Esta situación puede llevar como ha ocurrido en Madrid, según Rosell, “al triunfo de la derecha” pero confía en que “la gente es inteligente y tiene inteligencia emocional para saber quién es candidato en cada sitio” y respetar “los espacios de quienes han hecho un trabajo serio”.

En Las Palmas “dijeron que no se iban a presentar contra Unidas Podemos y no han cumplido su palabra”, ha recordado.

Unidas Podemos, ha señalado Rosell, se presenta con el interés de “trabajar en la crisis que asoma” para Canarias y “afrontar las políticas de otra manera”.

Como ha dicho, “los partidos están evitando hablar en campaña de las medidas que se van a adoptar ante ese enfriamiento de la economía que se supone que viene” y cuáles son “los planes, que es lo que interesa a la gente”.

Unidas Podemos hablará “de programas y medidas concretas para el empleo, pensiones, mujeres, clima”, entre otras cuestiones, “enfocado a esta nueva crisis que parece que asoma” y que “se puede afrontar con tranquilidad si tenemos claro que es lo que se debe hacer”.

Rosell siente “mucha rabia que Sánchez haya trasmitido a la gente que votó mal”, es importante el voto “ahora que las encuestas parece que podría subir la derecha”, ha advertido.

Aunque sabe que “los votantes tienen razones de sobra para el hastío”, ha pedido que “por favor no se abstengan”, porque “el voto no se debe tirar a la basura” y “pueden llegar recortes y retrocesos que la gente no se lo merece”.

En cuento a los candidatos, en “Gran Canaria la cabeza de lista se ha ido a otra lista y ha habido que sustituirla” pero mantienen el resto de candidatos porque “es repetición electoral y no se han hecho cambios más allá de los necesarios”, con Carlos Reyes como nueva incorporación.

Por su parte, la número dos de la lista, Meri Pita, ha asegurado que el partido nació “para llegar al gobierno y ponerlo al servicio de la ciudadanía”, y ha recalcado su “compromiso democrático con el resto de nacionalidades y países que conforman el Estado” así como “el compromiso ineludible y personal como candidata con la gente y el pueblo de Canarias”.

Los canarios “han sufrido durante 30 años a los pseudo nacionalistas que se esconden detrás de la bandera” y han llevado “a los índices de pobreza, de exclusión social y dependencia económica”, que buscan combatir con un “compromiso firme”.