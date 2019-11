Acoso sofisticado: hackea el coche de su ex para controlar sus movimientos

Un varón de 38 años fue capaz de hackear el vehículo de su exnovia para controlar todos sus movimientos. Todo ocurrió en 2018 en Hobart (Australia), y ahora el hombre ha sido declarado culpable por la Justicia.

Este tipo de acoso sofisticado fue diseñado por el propio hombre, que es mecánico. Este le recomendó a su entonces pareja que se comprara un coche determinado, en este caso un Land Rover. Una vez adquirido, el acusado se hizo con su número de identificación único y se valió asimismo de una app que le permite desde poder arrancarlo y deternerlo cuando quiera, hasta monitorizar sus movimientos.

La relación sentimental se rompió seis meses después. Gracias a una serie de correos electrónicos, la víctima se percató de que su ex había rastreado sus movimientos.

“Lo que hizo es despreciable y todavía estoy tratando de aceptar el alcance de la violación y el trauma que he experimentado. Estaba en estado de shock y temía por mi vida cuando me di cuenta de que me estaba acosando y tenía el control de mi coche”, explicó la mujer, según informó ABC News.

La fiscal de la Corona, Elizabeth Avery, ha calificado el comportamiento del hombre como “premeditado y calculado”.