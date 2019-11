El épico zasca de una diputada de Cs cuando un socialista se burla de su resultado en las elecciones

Con un panorama político haciendo cuentas a expensas de un preacuerdo, el verdadero debate se vive estos días en los parlamentos autonómicos. Al menos, así se vivió este jueves en la Asamblea de Madrid donde los asuntos más candentes fueron los resultados del 10N y la sentencia del caso ERE.

El socialista José Ángel Chamorro trató de mofarse de Ciudadanos debido a los pésimos resultados obtenidos en los últimos comicios generales -diez escaños-, sin prevenir la ocurrente respuesta de la representante naranja Esther Ruiz:

“Me hace mucha gracia lo de los escaños. Sí, tenemos diez, como nos decía el señor Chamorro. Aquí -con las manos abiertas, mostrando los dedos- me caben los diputados que tengo. Lo que no me caben son los milloncitos, los 680 millones que ha robado el PSOE”.

Su rápida intervención arrancó un clamoroso aplauso, el cual esperó la diputada para agregar que “y también le diré que orgullosísima de los diez diputados que van a defender las cosas como tienen que hacer”.