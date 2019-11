El Gran Wyoming publica memorias: “Vox quiere que vengan inmigrantes para esclavizarlos”

José Miguel Monzón, El Gran Wyoming, quien repasa parte de su biografía en las memorias ‘La furia y los colores’ (Planeta), ha lamentado que en los tiempos actuales la sociedad española “se haya escorado a la extrema derecha de forma brutal” y ha puesto como ejemplo a la formación de Vox.

“Ellos no están en contra de la inmigración ilegal, sino de que esos inmigrantes se conviertan en ciudadanos, adquieran derechos y haya que pagarles la Seguridad Social. Lo que quieren es que vengan inmigrantes en masa para esclavizarlos y hacer de los campos del sur los nuevos campos de algodón de Georgia”, ha explicado en rueda de prensa.

A lo largo de la rueda de prensa, Wyoming ha comparado los tiempos de hace más de 40 años con los de ahora, lamentando que pese a la Transición, España ha sido “el único país donde el fascismo triunfó durante 40 años”. “Es imposible pensar que eso no generó una sociología, porque eso siempre ha estado”, ha lamentado.

El presentador de televisión ha recordado cómo cuando hace unos años decía que en España “gobernaba la extrema derecha”, la gente no le tomaba en serio. “Hay un mito que es el de que cuando Franco murió el 20N se murieron 30 millones de franquistas, y no es verdad. Heredamos el Ejército y la Justicia íntegramente y éstos han decidido todo desde entonces”, ha criticado.

Es por ello que Wyoming cree que la Transición fue “un encaje” y que “no hubo reconciliación”. “Hubo un pacto de no agresión y una aceptación de los próceres, pero seguimos siendo el único país de nuestro entorno con cadáveres en las cunetas y una serie de personas piensa que deberían de seguir ahí”, ha señalado.

LA MOVIDA, DE “PSEUDOPIJILLOS”

En ‘La furia y los colores’, Wyoming hace “un intento” de contar una época –la de los años 70 y 80– tal y como él lo vivió. “Cuando he leído libros sobre este periodo, no coinciden con lo que viví: lo que intento es a través mi experiencia retratar este periodo. Me dije ‘voy a contar mi versión'”, ha explicado.

No obstante, hace un parón para hablar de La Movida madrileña, un movimiento que le pilló alejado, puesto que él ya estaba interesado por la “música suburbial” del momento: el rock. “La Movida era algo pseudopijillo, los hijos de la clase media entran en la música y hacen otro tipo de género”, ha señalado, salvando después cuatro nombres: Antonio Vega, Enrique Urquijo, Carlos Berlanga y Santiago Auserón.

FUTURA RETIRADA

El músico ha lamentado haber sido ‘etiquetado’ de “rojo”. “Es verdad que yo he tenido solo una manera de pensar, ojalá hubiera sido como Albert Rivera. Pero yo, que era normal, ahora alguna gente me dice que soy de extrema izquierda. Antes, para ser rojo tenías que ser marxista, ahora basta solo con no ser racista”, ha ironizado.

Preguntado sobre una posible retirada, el presentador no lo ha descartado, aunque sin cerrar una fecha concreta. “La jubilación se va a parecer mucho a mi vida laboral, porque lo que recuerdo ahora del día a día no son las dos horas de trabajo. Pero sí que estoy muy intoxicado y es muy traumatizante el programa que hago”, ha concluido.