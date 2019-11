Investir no es gobernar

La pregunta es, si como dijo Pedro Sánchez, no podría dormir con miembros de Podemos en el Gobierno, qué ha cambiado para que ahora vaya a dormir a pierna suelta.

Sánchez podrá lograr la investidura. Pero, ¿podrá gobernar? Eso es lo único importante. En un momento en que la situación en Cataluña está desmadrada absolutamente, con los violentos cortando carreteras y amagando con repetir la “hazaña”, y con la economía en caída constante, un gobierno débil es lo peor que nos podría pasar. Hay reformas que llevan años esperando y problemas acuciantes sin resolver.

No hay más que estudiar las últimas previsiones de la Comisión Europea para que nos preocupemos y mucho. La economía va a crecer menos este año y muy poco el año que viene, lo que se va a traducir en menos empleo. De hecho, Bruselas prevé que se creen 180.000 puestos de trabajo menos de los previstos por el gobierno. Además, el consumo está estancado y la confianza por los suelos.

Si, finalmente, Pedro Sánchez consigue arrancar la legislatura con Podemos en el Gobierno y el apoyo -ya veremos cuándo y para qué- de los seis, siete, ocho partidos pequeños, habrá que echarse a temblar, porque las previsiones de hoy pueden ser buenas comparadas con la realidad. La confianza, la inversión, el consumo y el empleo se verán gravemente dañados. Subirán los impuestos, el gasto público, el déficit y los ingresos no serán suficientes. Si lo consiguen, igual Sánchez acaba como Zapatero, viéndose obligado a realizar fuertes recortes que afectarán a todos, los ricos y los pobres.

Sin Sánchez y sus peligrosos acuerdos con los independentistas y filoetarras podría haber alguna posibilidad de que el Partido Popular se abstuviera. Pero, ya lo oyeron la noche electoral. En Ferraz, esta vez en ausencia de Ciudadanos, la consigna era “con Casado, no”. De momento, está todo por escribir.