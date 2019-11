Los mensajes de WhatsApp de Sara, la joven asesinada: “Tengo mucha ansiedad; no sé manejar esto”

Sara fue asesinada durante la madrugada de este lunes en su vivienda ubicada en San Isidro, en el municipio de Granadilla, tiñendo de sangre el Día contra la Violencia Machista en Tenerife. La Delegación del Gobierno confirmaba ayer que la joven de 26 años es una nueva víctima oficial de violencia de género. Así, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante este año 2019 asciende a ocho en el Archipiélago, además de un menor.

Sin embargo, según los mensajes de la mujer a los que ha tenido acceso en exclusiva Espejo Publico, el infierno de Sara comenzó cuando esta descubrió a su pareja Jaime, presunto autor de los hechos, nacido en Medellín (Colombia) y de nacionalidad española, espiándole el móvil. Y es que desde hacía tres meses, ambos vivían juntos en el domicilio de la citada localidad sureña junto a la abuela de ella.

“Estoy muy agobiada, tengo mucha ansiedad”, le escribió a un amigo suyo. “Y encima que trate de ver mi móvil, no sabes lo que me molesta. Pero no sé cómo decirle las cosas. No sé manejar esto. Yo lo dejé por la noche cargando en el baño. Y se levantó y vi que tardaba. Y fui a ver si estaba bien. Y disimuló. Pero cuando miré, mi móvil estaba encendido y con la pantalla del pin de la tarjeta sim. Sabes que no soy idiota”.

Recordamos que el 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, es gratuito y no deja huella en la factura.