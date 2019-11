Mari Mar Almeida Ossa, maestra, por Marisol Collado Mirabal

Por Marisol Collado Mirabal*

Hay personas que son los nutrientes y la tierra y son, además, las raíces; son la savia, la rama, las flores y el fruto. Hay personas que son la sombra y la primavera. Hay personas que son el rito y la ofrenda, el altar y los mantras y hasta la gracia de Dios. Hay personas que son el pan y la sal.

Hay personas que dan consuelo, apoyo y empuje; dan fuerza y coraje. Hay personas que indican el camino, iluminan la senda, dulcifican la vida convirtiéndola en pilar. Hay personas que, al cruzarte con ellas, abren las ventanas y las puertas, ensanchan los horizontes y te transforman en alguien mejor. Mari Mar Almeida Ossa, maestra, es una de esas personas. Cuando aprobé la oposición de Agregada de Bachillerato en la especialidad de Filosofía, desde la teórica urna que se me presuponía, conocí una generación de maestros y maestras que hicieron de la polvajera su oxígeno, de los caminos empedrados su paisaje y de las “desoportunidades” su energía. Hicieron Escuela Canaria, cultura canaria, identidad canaria. Hicieron Feminismo y Revolución. Esa gente, cuyas vivencias forjaron mi carácter docente, marcaron mi vida para siempre, aún hoy. Me inocularon ideología y valentía, coherencia y norte, dieron sentido y esperanza a la lucha por una Canarias mejor.

Ayer, cuando se cumplían 28 días de mi toma de posesión como Directora General de Personal en Educación, cual simbólico periodo lunar, asistí muy entristecida, a la despedida física de Mari Mar. Paco me abrazaba intensa y entrañablemente: a ella le gustó tu nombramiento. Cuán importantes esas palabras entre sollozos, apoyo y confianza hasta después del final.

Sirva estas humildes palabras mías de homenaje, de compromiso con la continuidad de su ejemplo, por generaciones de trabajadores y trabajadoras de la Educación en Canarias, por los niños y las niñas de nuestra tierra, que es lo más importante, casi lo único importante.

Gracias, Mari Mar, por cada minuto de tu vida vivida a tu intensa manera, que nos sirve de empuje y de ejemplo.

*Directora general de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes