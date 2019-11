No se paralizará la ampliación de la TF-1 pese a la sentencia del TSJC

Por J.C.Mateu / Norberto Chijeb

“No es una sentencia firme y por lo tanto no vamos a paralizar la obra”, así de claro se mostró el director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado, aunque matizando que solo conocía la sentencia del TSJC que obliga a paralizar las obras de la ampliación de la TF-1 “a través de los medios” y que, por tanto, “la Consejería no hace declaraciones hasta que no reciba la sentencia”, no obstante, “de la información recibida por los medios, la sentencia no es firme y por lo tanto, recurrible”, explicó Delgado.

Según informó ayer la agencia EFE, a través de un comunicado del abogado Mariano José Navarro, del despacho Legalius, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el proceso de expropiación de los terrenos necesarios para construir en Tenerife el tercer carril de la autopista TF-1 en el tramo San Isidro-Las Américas, lo que afecta al enlace Oroteanda-Las Chafiras, actualmente en obras.

El TSJC tomó esta decisión en una sentencia en la que declara nula la prórroga concedida en 2017 por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) al período de vigencia de la declaración de impacto ambiental de esa obra, al estimar un recurso interpuesto por un empresario de la zona, que el alcalde de San Miguel, Arturo González, así como el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (Cest), Roberto Ucelay, señalan como el propietario de un autolavado de coches en el Centro Comercial El Paso, en Las Chafiras, al que esas obras le dejan sin salida a la autopista, según reconoció José Luis Delgado, aunque Aaron Afonso, director de Presidencia del Cabildo de Tenerife, afirma que “o no nos consta que no tenga salida a la autopista”.

El abogado Mariano José Navarro explicó a la agencia Efe que el proyecto de la ampliación se aprobó en base a una declaración de impacto en la que se tenía en cuenta la existencia de una colonia de escarabajos Pimelia canariensis en el enlace de Las Chafiras y con un trazado que luego se cambió.

Manifiesta el letrado que, en el proyecto inicial, el acceso desde la carretera era directo hasta Las Chafiras, pero por motivos económicos se cambió el trazado, de manera que se alteró tanto la geometría como la estructura de la obra, y la entrada se producía desde unos diez kilómetros antes del polígono industrial,añadió este abogado, que representa a los promotores del recurso.

La sentencia señala que los cambios introducidos en el proyecto tienen carácter “sustancial”, lo que impide “de manera insalvable” prorrogar la vigencia de la declaración de impacto ambiental.

El despacho que representa a los promotores de los recursos sostiene que las obras, finalmente previstas, en lugar de aliviar la densidad de tráfico, provocarían más retenciones en la zona y perjuicios para los usuarios.

Con la decisión judicial, sostienen el letrado, se consigue, asimismo, proteger a los empresarios del Centro Comercial Las Chafiras del aislamiento propuesto por el Gobierno autonómico, así como la protección de los valores paisajísticos y ambientales que conforman el patrimonio natural de la Isla.

Delgado y Afonso

José Luis Delgado y Aaron Afonso, como representantes del Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, no quisieron entrar a valorar la sentencia, al no disponer todavía de ella, pero sí recordaron datos de cómo se han impulsado las obras de la rotonda Oroteanda-Las Chafiras, que oficialmente comenzaron “de aquella manera” hace un año y que precisamente, recuerda Aaron Afonso, “con José Luis Delgado se han activado”, considerando “una obra importantísima” y por lo tanto “habrá que recurrir esa sentencia”, que para Afonso “suena muy rara”.

El director de Presidencia del Cabildo recordó además que el proyecto ha cumplido con el impacto ambiental y que “el Cabildo ha firmado un convenio con el Gobierno de Canarias por el que se le entrega 4,5 millones de euros desde el Ciaft al Gobierno para que este realice el corredor hidráulico desde San Miguel a la costa, para hacer la obra en su conjunto y no tener que abrir después de terminada”, indicó Aaron Afonso.

José Luis Delgado, a la espera de tener en sus manos la sentencia, declaró que “por lo que he leído en los medios discrepo de la misma, porque el impacto ambiental se ha cumplido con los escarabajos y el modificado de la carretera está en el mismo proyecto, no es nuevo”, expresó Delgado, que insistió que “no podemos parar una obra que se ha dilatado más que sobradamente y paralizarla son ya palabras mayores porque se paralizaría toda la ampliación a tres carriles de la autopista del Sur”, comentó ayer a este periódico el director general de Infraestructura Viaria, quien ya conoce en carne propia, por sus cargos anteriores, los retrasos en la interminable obra del anillo insular, aún sin concluir.

alta preocupación

El alcalde de San Miguel de Abona, donde se encuentra la rotonda (Oroteanda-Las Chafiras) de la discordia, siempre se ha distinguido por denunciar el retraso de las obras, y ayer, con cierta ironía y disgusto, comentaba: “No salimos de las malas noticias y tenemos que ir acostumbrándonos a que vendrán más todavía”, al temer que se presenten más recursos ante las expropiaciones anunciadas. “Los propietarios están en su derecho de defenderse, pero nosotros en defender el interés general”, dijo el alcalde que espera que el Gobierno recurra “para mientras tanto seguir las obras, aunque sea en Oroteanda y dejar por ahora Las Chafiras”.

Roberto Ucelay (Cest) indicó que el recurso fue presentado por una empresa que dispone de un arrendamiento en el Centro Comercial El Paso, aunque aclaró que no representa la voluntad mayoritaria de los empresarios ubicados en esa gran superficie.