Román Rodríguez: “El nuevo pacto afectó mucho a Coalición Canaria, pero existe espacio para la unidad nacionalista”

Román Rodríguez Rodríguez, a pesar de que es médico, yo creo que le apasiona más la gestión sanitaria, que es una especialidad vital para lograr el bienestar de las personas. Pero ahora, ni una cosa ni la otra. Nacido en La Aldea (Gran Canaria), en 1956, a sus 63 años ha sido muchas cosas: médico ejerciente, profesor universitario, director del Servicio Canario de la Salud, vicepresidente y consejero del Cabildo de su isla y presidente del Gobierno de Canarias (1999-2003). Está casado y tiene tres hijos (dos niñas y un chico). Ahora es vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Nadie le quitará el mérito a Nueva Canarias, su partido, de que se haya currado en Madrid unas subvenciones sustanciosas e inéditas para los viajes de los canarios entre islas y entre Canarias y la Península y una mejora notable de la financiación autonómica. Este pueblo, habitualmente desagradecido y olvidadizo, no debería jamás obviar esta lucha, que duró mucho tiempo, mientras Coalición Canaria miraba para otro lado.

-Ahora lo tuyo son los presupuestos.

“Entre otras cosas”.

-¿Y cómo los llevas?

“Bueno, hemos conseguido unos presupuestos de 8.066 millones de euros de gasto no financiero (un 2,7% más que el año en curso, incluidos 1.008 millones para inversiones), cuya cifra se eleva a 9.569 millones si contamos las operaciones financieras (pago de la deuda)”.

-¿Y eso qué significa?

“Pues que cuidamos lo social, que aumentamos en un 6,1%; que el gasto asociado a los sectores económicos sube un 13,6%; y que las inversiones superan los 1.000 millones. Esto es lo que significa, sustancialmente”.

-Mientras, España está bloqueada.

“Y puede que lo siga estando, aunque no adelantemos acontecimientos. Hay quien habla de que todo pasaría por establecer cuanto antes una segunda vuelta electoral cuando existan situaciones de bloqueo”.

-¿Se terminó la tiranía económica de Coalición Canaria?

“Por supuesto, el nuevo pacto acabó con ella”.

-¿A pesar de las alianzas nacionalistas de Nueva Canarias con CC?

“Una alianza puramente electoral”.

-¿La cual no significa una unidad inmediata del nacionalismo?

“Existe el espacio, pero no, no significa esto. No se puede lograr la unidad nacionalista en Canarias sin dar mucho más de nosotros mismos, entre otras cosas, una buena sanidad para la gente, una relación sana con los medios de comunicación y tratar la economía como debe tratarse”.

-¿Tienen ustedes, Nueva Canarias y Coalición, la misma base electoral?

“Yo creo que no, porque la base electoral del nacionalismo es muy amplia, trasversal y también influye la actuación de sus dirigentes. Hay espacio sociológico para la unidad, te repito; pero CC llevaba demasiado tiempo en el poder y eso la había maleado bastante. En cualquier caso, todo se andará”.

-La gente se ha cabreado con el nuevo impuesto de sucesiones.

“Mira, porque no lo conocen. Afectará a muy pocos y es bastante razonable. Fíjate si lo es que sólo significará una recaudación de 18 millones de euros al año, que irán a parar a fines sociales en su integridad. No se trata de colocar a los ciudadanos un impuesto confiscatorio, todo lo contrario, sino de mejorar los recursos para reducir entre todos las cuotas de pobreza y de exclusión de los desfavorecidos”.

-Existe la sensación de que nos hemos estancado en el gasto social.

“Llevamos diez años sin construir viviendas públicas, que es una obligación constitucional del sector público. Hacen falta, como mínimo, 5.000 viviendas para jóvenes, sobre todo. Y es preciso lograr una renta mínima que permita, al menos, la supervivencia de la gente. No podemos seguir jugando a escondernos”.

-Algunas de nuestras especificidades económicas no le gustan al Ministerio de Hacienda.

“Pues se tendrá que acostumbrar, porque son nuestros derechos. Ya sé que no le gustan. Ni le gusta la ZEC, ni la RIC, ni el diferencial fiscal del IGIC, ni la deducción por inversiones, ni le gusta la diferencia con el resto del Estado del impuesto de sociedades. Pero nos lo hemos ganado a través de una lucha de años”.

-¿No tienes la sensación de que la ZEC (Zona Especial Canaria) ha sido un fracaso?

“Hace años, sí que lo tenía, pero ya no. Es verdad que la Agencia Tributaria estatal sigue poniendo pegas a las diversas ventajas fiscales, especialmente a la RIC, pero ganaremos la batalla y hemos empezado a ver los resultados. Cada vez se acogen a ella más empresas”.

-¿Cómo estamos, en tributación, con relación a Europa?

“Europa ha concedido derechos a nueve de sus regiones ultra periféricas, entre ellas, a la nuestra. Irlanda y Portugal, países que se suelen poner como ejemplos de baja tributación, lo hacen al 23% en imposición indirecta y Canarias está en el 7%”.

-¿Por qué han subido el IGIC?

“Medio punto solamente, por razones estrictamente sociales. No significará demasiado en las economías individuales”.

-¿Es verdad que hay expertos que manejan muy bien los impuestos y que logran tributaciones muy bajas en Canarias?

“Es verdad, hay quienes manejan el impuesto de sociedades, de manera absolutamente legal, y logran tributaciones que van entre el 1% y el 5%, a través de la reserva de inversiones y de deducciones por inversiones diversas”.

-Pero la enrevesada legislación española hace brotar dudas, inseguridad jurídica, inspecciones estrambóticas de Hacienda y hasta confusión judicial.

“Es cierto, por eso hemos de estrechar relaciones con las autoridades fiscales españolas para garantizar esa seguridad jurídica. Que se eliminen dudas para saber a qué atenernos. Y en eso estamos”.

-¿Promocionar la ZEC?

“También; en este momento mejora su atracción tributaria allí donde llega la información sobre ella. Pero para eso, para tener éxito, tenemos que llegar al mundo. Que se enteren de sus ventajas los grandes inversores”.

-A ustedes, que se curraron las subvenciones a los viajes, ¿qué les parece ahora la compra de Air Europa por Iberia? ¿No estaremos ante un nuevo monopolio?

“Esta compra supone, evidentemente, un riesgo. Pero tendrá que haber cesión de líneas a otras compañías para que no se convierta en una práctica de monopolio; o al menos eso vamos a exigir. Por eso aparecerán compañías nuevas y se solucionará, como lleva camino de solucionarse, la falta de plazas que generó la quiebra de Thomas Cook. Las preocupaciones iniciales en torno a esta quiebra se van superando más pronto de lo que creíamos”.

-A lo mejor, el ejemplo de cómo aprovechar nuestra fiscalidad es esa del ruso del chocolate. Media Europa come chocolate canario fabricado en Tenerife por unos rusos.

“Ahí tienes un ejemplo. Está instalada esa fábrica en la zona franca de Tenerife, producen aquí con las ventajas de una empresa ZEC. Y exporta. Eso que tú llamas “el ruso del chocolate” es un buen ejemplo de lo que podemos lograr”.

-Se me está haciendo la boca agua, Román.

“Sí, porque además el chocolate parece que es bueno”.

-Tú eres un hombre que siempre ha valorado el papel de los medios.

“Mira, estoy explicando los nuevos presupuestos a los más importantes medios de comunicación de las islas, uno a uno. Para que los periodistas traten las noticias y creen opinión con conocimiento de causa. Además de la vía judicial, los medios de comunicación son los vigilantes ideales para que la sociedad conozca nuestra actuación y la controle”.

-Para eso también es fundamental la transparencia.

“Por supuesto, tanto en el sector público como en el privado. Y las reglas hay que cumplirlas. Y es fundamental respetarnos los unos a los otros, no estar todo el día a la greña. Procurar, en suma, que la gestión de los políticos sea limpia y transparente”.

-¿Echas de menos la gestión sanitaria?

“Sí y no, porque también estoy en ella a través de mi cargo. El hospital Doctor Negrín fue una obra en la que participé, junto a un equipo de profesionales, desde la primera a la última piedra. Ampliamos la red de atención primaria, creando centros de salud donde no existían, hicimos una excelente labor reconocida por todos. No me olvido de los hospitales, de La Gomera, La Palma y El Hierro. Y todo en cinco años. Ahora, algunos de aquellos colaboradores, como Pedro Quevedo o Istúriz, siguen trabajando muy cerca de mí. Y yo me siento orgulloso de lo que logramos”.

-¿Sigues con el boxeo?

“Sigo dándole puñetazos al saco”.

(Su padre fue un buen boxeador de los pesos pesados. Y Román ha boxeado, en su etapa juvenil. Se mantiene en forma. Lo dice el hecho de que bajó, junto a tres jóvenes, once pisos del edificio de su hija, con un sillón a cuestas. Y corre cada vez que puede, no sé si todos los días, a sus 63 años muy bien llevados)

-¿Qué queda de aquel aguerrido líder estudiantil que traía loco al profesor Parache?

“Poco, quizá mi gran preocupación por los temas sociales, desde todos los puestos políticos que he ocupado. En ese sentido, no he perdido el entusiasmo ni la ideología. Y el doctor Parache es una persona estricta y fue un extraordinario profesor”.

-¿Qué te parece Ángel Víctor Torres, el desconocido presidente del Gobierno de Canarias, con el que formas coalición?

“Una buena persona, de mucha experiencia en la gestión local de gobierno, que sabe escuchar, que aprende y que no es nada prepotente, sino todo lo contrario. Formamos un buen equipo”.

-¿Puedes hacerme una valoración de las elecciones del domingo?

“Creo que ha sido una alianza positiva la nuestra con CC. Mantenemos dos diputados canarios en el Congreso. Ya se verá lo que nos depara el futuro. El pueblo de Canarias nos tendrá dispuestos a defender sus intereses en el conjunto del Estado. La repetición de las elecciones ha sido un desastre, pero nosotros, Nueva Canarias, nunca cerramos puertas; las mantenemos abiertas para todo lo que redunde en favor de la gente, de nuestra gente”.