Santa Cruz se reunirá con el Gobierno canario para “trabajar de verdad” en el Balneario

Perplejidad, sorpresa, decepción o preocupación, son algunas de las reacciones a la noticia avanzada por DIARIO DE AVISOS sobre la falta de proyecto y presupuesto para recuperar el Balneario de Santa Cruz, una realidad que contrasta con lo prometido por el Gobierno de Canarias en la legislatura pasada. Para la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, esta situación es un ejemplo más del “modus operandi” de Coalición Canaria. “Cuando vamos a los sitios la gente siempre nos dice “aquí había un proyecto”, para constatar a reglón seguido que no hay nada detrás del anuncio”, añadió. La alcaldesa admite que cada vez se sorprende menos de la falta de acciones detrás de los anuncios realizados en el mandato pasado. “Eso es constante y la sensación pública en general es la de que se estaba trabajando en algo que luego se limitaba a las declaraciones públicas”.

Más allá de lamentar los incumplimientos, Hernández avanza que “lo que procede ahora es ponernos a trabajar de verdad para que el Gobierno de Canarias haga el proyecto y destine presupuesto a su ejecución”. “Vamos a pedir una reunión -continuó- para ver cómo está la situación y los tiempos en los que se puede afrontar esa rehabilitación, porque no nos olvidemos que se llegó a hablar de usos posibles cuando la realidad es que no había nada detrás”.

Desde Unidas Podemos (UP), su portavoz, Ramón Trujillo, se expresó ayer en los mismos términos. Trujillo lamentó que no se hayan cumplido los compromisos que CC había adquirido desde 2016 para rehabilitar el antiguo Balneario de Santa Cruz, lo que juzga como “otro ejemplo más de la estela de mentiras propagandísticas con que, desesperados por el temor a perder sus poltronas, los mal llamados nacionalistas trataron de desactivar movimientos sociales críticos con la gestión de las instituciones que gobernaban”.

Trujillo confiesa que cada vez que conoce más a fondo la herencia de CC, más “perplejo” se queda con las formas de actuar “de quienes tejieron un régimen insano para la democracia que todavía no ha aceptado que ya es oposición en Santa Cruz, en Tenerife y en Canarias”.

El portavoz de UP recuerda que en la pasada legislatura fue CC en el Ejecutivo canario, con Rosa Dávila como consejera de Hacienda, la que en varias ocasiones desde 2016 y 2017 anunció que se iniciarían de inmediato obras para salvar de la ruina y rehabilitar este inmueble catalogado como patrimonio histórico y que además forma parte del patrimonio inmaterial de la memoria de miles de santacruceros. UP señala que, en estos meses del nuevo mandato, ha podido comprobar “cómo con CC se daban subvenciones sin justificación ni proyectos, cómo se retrasaban arbitrariamente los concursos públicos cuando ya se habían vencido los contratos con las adjudicatarias, cómo se contrataba de forma chapucera e inflada conciertos de más de medio millón de euros de coste para el erario municipal o cómo se firmaban convenios como el de la rehabilitación del Viera y Clavijo para arreglar el desaguisado con este monumento sin que luego se hiciera nada por ejecutarlo”.

Plataforma

Desde la Plataforma en Defensa del Balneario, su portavoz, Ángel López, admite que no le toma por sorpresa esta situación porque, tras varias reuniones, la única respuesta que recibieron de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, era que se estaba trabajando en el proyecto. “Sabíamos que no estaban haciendo nada pero lo que nos ha sorprendido es la pérdida del primer millón que se llegó a presupuestar. El anuncio de subir a dos millones era puro electoralismo y así lo entendimos, pero lo que no entendemos es qué ha pasado con esa primera partida”, apostilló.

López lamenta que haya que “empezar de cero” en la lucha por recuperar un inmueble histórico como el Balneario. “Vamos a darle un voto de confianza al nuevo Gobierno para intentar plasmar lo antes posibles acuerdos que eviten que se pierda este patrimonio”. A la Plataforma le preocupa el estado de la infraestructura que, tras dos años apuntalada, pueda haber empeorado su estructura.