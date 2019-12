He recibido una carta de Papa Noel. O sea, el mundo al revés. Es Papa Noel quien me escribe a mí. Está sellada en Laponia, en Santa Claus Main Post Office; Finlandia. Y me dice que la Navidad va a ser pródiga, a pesar de mis gruñidos durante todo el año. Qué bien. Mi hija ha estado en Laponia y le solicitó a Papa Noel unas letras para su padre. Yo creo que mi hija es un elfo, así que debe tener cierta influencia con el jefe. He pedido calzoncillos a pie de árbol, pero tienen que ser de Hugo Boss y de características especiales. Yo soy un maniático. Según la carta de Papa Noel, los gayumbos van a llegar desde Laponia, en reno exprés. Menos mal. De verdad, como en el anuncio, yo creo que esa chica es un elfo, así que dormiré tranquilo esta noche para que mañana me llegue la sorpresa. La Navidad es bonita y el anuncio de El Corte Inglés me encanta. Pretendía felicitarles por Nochebuena, pero me ha salido un texto demasiado largo. Al fin y al cabo tengo que cubrir el espacio asignado, aquí no caben ni renos, ni trineos, ni elfos, solo palabras, y en el año hay demasiadas palabras huecas y demasiadas promesas vanas y muy pocas novedades destacables, así que me refugiaré en la cama hasta muy tarde y, a mediodía, Mini y yo abriremos los regalos. Ella tendrá doble ración de carne picada, porque es Nochebuena, y mañana también, porque es Navidad. Yo creo que Mini también es un elfo, se le han quedado las orejas de punta. Por cierto, muchas felicidades y ni un disgusto más en este año que termina; por fin. Ya habrá tiempo de preocuparse el año que viene.