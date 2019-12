El canario Ismailah vuelve a llenar de magia el plató de ‘Got Talent’

Ismailah de 32 años procedente de Las Palmas de Gran Canaria pisó hace unos meses el escenario de Got Talent con el propósito de cumplir su sueño: cantar. Este lunes, 9 de diciembre, ha vuelto a llenar el plató de magia y belleza con su interpretación de Gracias a la vida de la cantautora Violeta Parra.

Rodeado de una preciosa escenografía, el grancanario finalizaba la actuación reconociendo que se había equivocado en un momento dado de la canción pero Edurne le ha aconsejado que no pidiera perdón porque “lo que tú has hecho de continuar, no lo hace todo el mundo; yo no he notado nada, felicidades”.

Con las calificaciones de “bonito” y “precioso”, el intérprete se convertía así en finalista de la quinta edición del popular programa de talentos.

Puede ver la actuación completa de Ismailah aquí.