El Cecoes 1-1-2 intensifica la campaña ‘Riesgo 0’ durante las fiestas navideñas

El Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes) 1-1-2 Canarias intensificará su campaña ‘Riesgo 0‘ durante las fiestas navideñas para trasladar a la población los principales consejos de autoprotección sobre cómo mejorar nuestra seguridad y evitar peligros a los que podemos estar expuestos durante esta época de celebraciones y espectáculos con gran afluencia de público.

En una nota de prensa, el Cecoes 1-1-2 ha explicado que difundirá recomendaciones y pautas de actuación a través de su perfil de Twitter con el objeto formar a la población en la cultura preventiva.

Así, desde el perfil @112canarias, que cuenta con más de 168.200 seguidores, y bajo los hashtags #Riesgo0 y #NavidadSegura, se recordará en cómo actuar correctamente para evitar o minimizar daños ante una posible situación de emergencia en eventos con gran afluencia de público.

En este sentido, es fundamental conocer la ubicación de las salidas de emergencia del recinto en el que nos encontramos, no situarse en lugares desde los que podamos caer en caso de ser empujados y si se presencia un altercado o un acto violento, es recomendable alejarse del lugar e informar inmediatamente al servicio de seguridad del local o avisar a través del 112 a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Además, en estas fechas en las que se incrementan los viajes y desplazamientos en carretera, debemos extremar la prudencia y no beber si vamos a conducir, así como no publicar en las redes sociales las fechas de ausencia del domicilio.

Con esta campaña se pretende también evitar los accidentes relacionados con la utilización de artículos pirotécnicos de pequeño tamaño, que no se producirían con la puesta en práctica de medidas preventivas como, por ejemplo, no guardar este tipo de artefactos entre la ropa ya que un encendido accidental podría causar quemaduras de diferente grado.

Por otra parte, la iniciativa insiste en el riesgo de incendios en el hogar. En este sentido se hace hincapié en la importancia de revisar cada año el juego de luces de Navidad, ya sea nuevo o usado, y no utilizarlo si no está homologado o en perfectas condiciones ya que podría ocasionar un cortocircuito, y al correcto uso de velas para la decoración del hogar, pues deben estar colocadas en candelabros firmes, que no se caigan con facilidad y lejos del resto de los adornos, altamente inflamables en muchas ocasiones.

Por su parte, el 1-1-2 ha hecho especial hincapié en que no hay que olvidar la seguridad de los más pequeños de la casa en estas fechas, evitando que se lesionen no utilizando adornos de pequeño tamaño o desmontables que los menores puedan llevarse a la boca, comprobar que los juguetes que reciben cumplan la normativa y sean los adecuados para su edad, y que usen las bicicletas y patines con la protección reglamentaria.

Por último, el Centro Coordinador recuerda que ante cualquier emergencia deben llamar inmediatamente al teléfono 1-1-2 detallando en lo posible el lugar en el que se encuentran, qué ha sucedido, cuántos afectados o heridos hay y su estado, para que se activen los recursos de emergencia adecuados a la situación y puedan llegar al lugar del incidente con rapidez.