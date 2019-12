Emergencia en un vuelo Tenerife-Glasgow por un pasajero enfermo

La enfermedad repentina de un pasajero provocó que un vuelo de la compañía Tui, que había despegado del aeropuerto Tenerife Sur con destino Glasgow, tuviera que regresar al aeródromo insular.

INCIDENT: TUI #BY1573 Tenerife-South to Glasgow (Boeing 737-800 G-FDZD) just squawked 7700 General Emergency inbound and declared Pan Pan with GLA ATC due to a medical emergency on board (via ATC). pic.twitter.com/q19Typ4Cl2

