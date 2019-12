España exhibió sus F-18 el día después de que Marruecos aprobara extender sus aguas

Lo que a simple vista parecía una tormenta en un vaso de agua, ha desbordado los límites de la buena vecindad. La onda expansiva de la decisión de Marruecos de ampliar sus horizontes marítimos amenaza con desatar un tsunami que alcance de lleno la soberanía de Mauritania y de España, con Canarias en el ojo del huracán, además de mojar los papeles de la ONU sobre el Sáhara occidental, en un proceso de descolonización. Tras el aparente aplazamiento sine die de las dos explosivas leyes (luego matizado por Rabat, que dejó las puertas abiertas a que se aprueben “más adelante”), la tensión está en el aire. El periódico El Confidencial Digital detalla que un día después de la votación de las dos polémicas normas sobre las fronteras marítimas que afectarían al Sáhara y Canarias, el lunes 16 de este mes de diciembre, en la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa Nacional, Asuntos Islámicos y Marroquíes de la Cámara de Representantes (Majlis an-nuwwab) del Parlamento de Marruecos, el Ejército del Aire español difundió un vídeo con uno de los principales elementos de la defensa militar de Canarias: los cazabombarderos F-18 del Ala 46. “Antes de las nueve de la mañana, el Ejército del Aire publicó un vídeo, tanto en su cuenta en Facebook como en su perfil oficial de Instagram. Las imágenes muestran dos aviones militares que vuelan sobre las aguas del Archipiélago, en algún lugar con costa”. El Ejército del Aire precisa que se trata de un F-18 del Ala 46 sobrevolando aguas de Gran Canaria.

No concreta el lugar donde se grabaron las imágenes. Únicamente, que las aeronaves despegaron de la base de Gando. “La publicación no obedecía a ningunas maniobras específicas de defensa aérea, ni se daba ningún otro dato que permitiera justificar por qué se difundía ese vídeo, en esa fecha concreta”, relata ECD. “Es cierto que no es una práctica inusual: el Ejército del Aire suele publicar fotografías y vídeos de sus aeronaves, en algunos casos sin más explicación que dar a conocer cómo trabajan sus pilotos y militares. En todo caso, el hecho es que ese martes 17 de diciembre, después de que el Parlamento de Marruecos diera ese paso para reclamar aguas territoriales [canarias y saharauis] en conflicto con España, el Ejército del Aire exhibió sus F-18 sobre el mar en Canarias”.

Amigos del Ejército del Aire en Facebook e Instagram comentaron la “supuesta inferioridad aérea de España, con estos Hornet F-18, frente a la aviación marroquí y sus F-16, más modernos y mejor equipados tanto en labores de defensa como de ataque”. El Confidencial Digital recuerda que ya contó hace años que “algunos expertos militares habían concluido, con preocupación, que los F-16 que Marruecos había adquirido de Estados Unidos superaban tecnológicamente a los F-18 españoles”. Por ejemplo, “tenían un alcance de radar de 300 kilómetros, frente a los 150 de los españoles, por lo que los cazas magrebíes detectarían antes a los aviones españoles en un eventual enfrentamiento”. Los F-16 marroquíes disponen de misiles punteros, con más y mejores visores, con mayor capacidad de maniobra… “En definitiva, con una serie de elementos que les hacen muy superiores a los F-18 del Ejército del Aire español”.

Sea como fuere, los F-18 del Ala 46 son la gran baza defensiva de España en Canarias en el plano aéreo. “El retraso en el reemplazo de una nueva generación de cazas y la obsolescencia de los aparatos estaban debilitando este poderío aéreo español en el Archipiélago”, alertan. “Para poner remedio a este deterioro de sus capacidades, el Ejército del Aire ha puesto en marcha un plan de choque potente para reparar F-18 que ya no volaban, y con esos cazas resucitados proporcionar una mayor capacidad aérea en Canarias”.

El Ejército del Aire desarrolló en octubre unas maniobras, el ejercicio OceanSky, con el objetivo de poner a prueba la capacidad de los cazas F-18 para “detectar, identificar, interceptar y destruir o anular aeronaves o misiles enemigos que traten de violar el área de operaciones, así como otras tácticas de combate aire-aire”.

En las fechas en las que ECD informó de esa superioridad militar, “Marruecos y España tenían encima de la mesa la polémica de las reservas de hidrocarburos que Repsol buscaba en las aguas entre Canarias y el continente africano”. Con un recurso estratégico en juego, “se repitieron estos análisis sobre las capacidades militares”. Ahora se vislumbra un movimiento para intentar controlar, en el futuro, los enormes yacimientos de telurio y cobalto que hay en el monte submarino Tropic, a unas 250 millas náuticas al suroeste de la isla de El Hierro, fuera de las aguas bajo soberanía española por unas 50 millas.