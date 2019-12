La última ilusión óptica que está triunfando y generando confusión en redes sociales es un vídeo publicado en TikTok el pasado 21 de noviembre.

En el vídeo, la estadounidense de 19 años Tori Pareno realiza un truco en el que parece que atraviesa una mano con otra, como si atravesara su piel cual fantasma. La publicación supera las 8 millones de visualizaciones y tiene más 700.000 me gusta en la popular red social de vídeos cortos.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri

— LG Tori Pareno (@ToriPareno) November 21, 2019