“Mato desde 15.000 euros”: la historia de Jamal, asesino a sueldo en España

Por Andros Lozano

Jamal -llamémoslo así porque durante los 90 minutos que el periodista pasa con él no llega a conocer su verdadero nombre- es un tipo de mediana edad, con un tono de voz tranquilo y ademanes sosegados. Dice ser ciudadano francés, pero cuenta que su familia procede del Magreb. Sus padres emigraron hace décadas a la periferia de Marsella, donde creció y trabó amistad “con quien controlaba el barrio”. De allí, donde se hizo un ratero local, daría el salto al crimen organizado internacional.

La cita con Jamal y su abogado se produce a mitad de mañana de este pasado jueves en la cafetería de un hotel a las afueras de Marbella (Málaga). Jamal toma café solo. Uno tras otro. De vez en cuando, sale a la calle a fumar pitillos de tabaco picado. Si no lo dijera él mismo, sería difícil imaginar que es un asesino a sueldo que se mueve por media Europa, aunque “con especial interés en el sur de España”.

“Sí, soy sicario desde hace unos años, no sé, unos diez o así, ya no recuerdo el año de mi primer asesinato. Pero en este mundo se hace de todo: muevo droga de aquí allá, llevo dinero de una mano a otra, asusto a chivatos, pongo el oído en otras bandas… Mi jefe actual -del que ni siquiera dice su nacionalidad- me paga para que haga todo tipo de trabajos, no solo clavarle un par de balazos a un tipo en el pecho”.

EL ESPAÑOL se cita con Jamal menos de 48 horas después de que un francés de 60 años muriera dentro su coche acribillado a tiros. Sucedió la tarde de este pasado martes en las inmediaciones de un camping a las afueras de Marbella. Varios agentes de la Guardia Civil repostaban en ese momento en una gasolinera próxima al lugar de los hechos.

