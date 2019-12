Muere Alma, la perra maltratada brutalmente por el cazador gallego

La asociación Ayuda Alimentaria Animalista ha confirmado la muerte de Alma, una perra maltratada por su dueño, un cazador que la disparó, apaleó y arrastró a la perra tras atarla con una cuerda en Chantada, Lugo.

La asociación ha firmado en una publicación en su cuenta de Facebook que los profesionales que atendían a la perra no han podido hacer nada y, a mediodía de hoy, ha fallecido.

“Alma, perdona por no haber llegado antes, y aunque no hay consuelo para tal tristeza, quiero que sepas que esta asociación, yo particularmente y otras muchas personas que sufrieron con tu historia

vamos hacer lo posible y lo imposible para que ni la escoria humana que provocó este triste final ni los sinvergüenzas que no se han querido mojar en condenar este trágico suceso escudándose en que prevalece la presunción de inocencia (no hay más que ver las imágenes para saber que es una burda disculpa) no olviden tu nombre ni un solo segundo de su miserable vida”, ha compartido la asociación en Facebook.